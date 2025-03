Auf der Suche nach verlässlichen Ausschüttungen werden Anleger auch in Deutschland bei einigen Unternehmen fündig. Diesen zwei Aktien ist die Dividende schon seit Jahrzehnten heilig. An der Börse sind nicht nur die Aktien mit den größten Wachstumschancen bei Anlegern beliebt. Auch eine vor allem stabile Dividende kann ein wichtiges Argument für den Kauf einer Aktie sein. In Deutschland gibt es dabei einige Papiere, die auch in schlechten Zeiten zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...