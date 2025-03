Die von Donald Trump unterstützte World Liberty Financial (WLFI) hat angekündigt, einen neuen Stablecoin namens USD1 auf den Markt zu bringen. Damit hat der US-Präsident den nächsten großen Schritt in der Kryptowelt gemacht. Der an den Dollar gekoppelte Stablecoin wird durch kurzfristige US-Staatsanleihen, US-Dollar-Einlagen und andere liquide Mittel gedeckt sein. Trump verstärkt damit seine Unterstützung ...

