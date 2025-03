Der südkoreanische Autokonzern plant 21 Milliarden Dollar für Expansion in den USA auszugeben, um drohende Importzölle zu umgehen und die Marktposition zu stärken.

Die Aktie von Hyundai Motor verzeichnete zur Wochenmitte einen erfreulichen Anstieg von 0,9 Prozent an den asiatischen Börsen. Der südkoreanische Automobilhersteller profitierte dabei von seiner strategischen Entscheidung, massiv in den US-amerikanischen Markt zu investieren. Mit einer beeindruckenden Summe von 21 Milliarden Dollar plant der Konzern, seine Präsenz in den Vereinigten Staaten auszubauen. Diese Rekordinvestition stellt eine direkte Reaktion auf die verschärfte US-Handelspolitik dar und zielt darauf ab, drohende Strafzölle zu umgehen, die ab Anfang April in Kraft treten könnten.

Die positive Kursentwicklung von Hyundai steht im Einklang mit dem allgemeinen Trend an den ostasiatischen Börsen. Der koreanische Leitindex Kospi gewann zeitgleich 1,1 Prozent. Auch andere südkoreanische Unternehmen folgten diesem Aufwärtstrend - der Schwesterkonzern Kia legte um 0,6 Prozent zu. Bemerkenswert ist zudem die Reaktion des Elektronikkonzerns LG Electronics, dessen Aktienkurs um 2,4 Prozent stieg. Laut Analysten von KB Securities dürfte LG dem Beispiel der Autobauer folgen und ebenfalls einen Teil seiner Produktion von Mexiko in die USA verlagern. Die Experten verweisen darauf, dass der Hersteller bereits seine Produktionslinien in einem Werk in Tennessee erweitert und angepasst hat.

Produktionsverlagerung als Schutzschild

Die strategische Neuausrichtung der südkoreanischen Unternehmen ist keine Überraschung. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump bezüglich möglicher Importzölle hat in zahlreichen Branchen für Verunsicherung gesorgt. Diese Zölle würden besonders die Stahl- und Automobilbranche treffen. Durch die Verlagerung von Produktionskapazitäten in die USA versuchen Unternehmen wie Hyundai, ihre Marktposition zu sichern und gleichzeitig kostspielige Abgaben zu vermeiden. Diese Strategie scheint bei Investoren gut anzukommen, wie die positive Kursentwicklung zeigt. Die massive Investition unterstreicht Hyundais langfristiges Engagement auf dem US-Markt und könnte dem Konzern einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil verschaffen, während Mitbewerber mit möglichen Zollhürden zu kämpfen haben.

