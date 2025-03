Die führende Plattform für Intelligent Content Management (ICM) Box, Inc. (NYSE:BOX) gab heute bekannt, dass sich die Swissport International AG für Box als einheitliche Plattform für das intelligente und sichere Content Management im gesamten Unternehmen entschieden hat. Mit Hauptsitz in der Schweiz und einer Präsenz an rund 300 Flughäfen weltweit ist Swissport ein global führendes Unternehmen im Bereich Aviation Services. Swissport nutzt Box als sicheren Content-Layer, um die zentrale Kommunikationsplattform für Mitarbeitende zu verwalten und die Datensicherheit für sensible Informationen zu gewährleisten.

Swissport ist in 45 Ländern weltweit tätig und arbeitet mit geschäftskritischen Informationen und Inhalte von Kunden, Tochtergesellschaften, Partnern und Lieferanten. Mit mehr als 60.000 Mitarbeitenden, von denen 75 im Außendienst tätig sind und keine Firmen-E-Mail-Adresse besitzen, war es für Swissport entscheidend, eine zentrale Plattform für den sicheren Informationsaustausch zu schaffen. Swissport sorgte für die Integration von Box und oneSwissport, seiner maßgeschneiderten Plattform für Mitarbeiterengagement, um den Zugang zu Unternehmenskommunikation und -dokumentation zu ermöglichen und so die geschäftliche Ausrichtung und die globalen Zuverlässigkeitsstandards im gesamten Netzwerk zu fördern.

"Mehr als 850 Fluggesellschaften vertrauen uns als erstklassigen Partner für Aviation Services. Unser umfassendes Portfolio reicht von Passagier- und Crew-Services, Lounge-Hospitality, Ground Handling, Ramp Handling und Luftfrachtabfertigung bis hin zu Flugzeugbetankung, Executive Aviation und vielem mehr", sagt Chris Poole, Head of Digital Workplace bei Swissport. "Wir haben uns für Box als zentralen Anbieter für intelligentes Content Management entschieden, um unsere Arbeitsweise zu vereinfachen und den Informationsaustausch mit unseren Mitarbeitenden in den zahlreichen Ländern, in denen wir tätig sind, zu vereinheitlichen. Die Aufrechterhaltung der Sicherheit rund um die kritischen Daten, die wir über unsere Mitarbeiter-App austauschen, ist von größter Bedeutung, und die robusten Sicherheitsfunktionen von Box waren ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Box als Content-Layer für unsere Plattform."

Swissport entschied sich erstmals 2022 für Box und erweiterte kürzlich auf Box Enterprise Plus, um die gesamte Palette der Content Cloud-Funktionen nutzen zu können. Box Consulting unterstützte Swissport beim erfolgreichen Change Management und bei der Schulung der Benutzer, um Box effektiv zu nutzen. Swissport nutzt Box auch für die Integration mit wichtigen Geschäftsanwendungen, darunter Adobe.

"Mit Blick auf die Zukunft sind wir sehr daran interessiert, wie Box Hubs uns helfen können, die betriebliche Effizienz in den verschiedenen Regionen, in denen wir tätig sind, weiter zu verbessern. Der Einsatz von Box Hubs als Content-Portale, zum Beispiel nach Geschäftsbereichen, könnte unseren Teams Zugang zu wichtigen Informationen verschaffen, die sie benötigen, um ihre Arbeit optimal zu erledigen", sagt Dave Lynch, Chief Information Officer bei Swissport. "Wir haben bereits einen Box Hub eingerichtet, um die Marken- und Marketinginhalte des Unternehmens zu zentralisieren, und wir prüfen die Möglichkeit, unsere Flughafenlizenzen in einem Box Hub zusammenzufassen."

"Wir sind stolz darauf, Technologiepartner von Swissport zu sein, einem Unternehmen, das nicht nur weltweit erstklassige Luftfahrt-Dienstleistungen anbietet, sondern sich auch dafür einsetzt, die weltweite Umstellung auf grüne Energie zu beschleunigen und den CO2-Fußabdruck der Luftfahrt erheblich zu reduzieren", sagt Samantha Wessels, SVP, General Manager EMEA bei Box. "Swissport weiß um den Wert und die Produktivitätssteigerung, die Intelligent Content Management für seine globalen, funktionsübergreifenden Teams bringen kann. Wir freuen uns, dass Swissport die Nutzung von Box ausweitet und freuen uns darauf, eng mit den Teams zusammenzuarbeiten, wenn sie über KI-Geschäftsanwendungen nachdenken, die ihren individuellen Anforderungen am besten entsprechen."

Box ermöglicht es vielen der weltweit größten und am stärksten regulierten Unternehmen, ihre Geschäftsprozesse mit Enterprise AI zu transformieren, die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zu fördern und wertvolle Informationen zu schützen. Mit der heutigen Ankündigung reiht sich Swissport in die Liste der globalen Organisationen ein, die die Content Cloud von Box nutzen, um neue Arbeitsweisen zu ermöglichen, darunter Transport- und Logistikkunden wie Dubai Airports, Eurostar und Arriva. Weitere Informationen zu Box-Lösungen finden Sie hier.

Über Swissport International AG

Im Jahr 2024 erbrachte die Swissport International AG erstklassige Bodenverkehrsdienste für rund 247 Millionen Fluggäste (2023: 232 Millionen) und fertigte in 117 Luftfrachtzentren weltweit rund 5 Millionen Tonnen Luftfracht (2023: 4,7 Millionen) ab. Mehrere ihrer Lagerhäuser sind von der CEIV Pharma der IATA und der britischen MHRA für die Pharmalogistik zertifiziert worden. Ende Dezember 2024 war der Weltmarktführer für Bodenverkehrsdienste und Luftfrachtabfertigung mit derzeit rund 61.000 Mitarbeitern an 279 Flughäfen in 45 Ländern auf sechs Kontinenten aktiv.

Über Box

Box (NYSE:BOX) ist der führende Anbieter von Intelligent Content Management (ICM), einer einzigartigen Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, kritische Inhalte zu sichern und Geschäftsprozesse mithilfe von KI für Unternehmen zu transformieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit führender globaler Unternehmen wie AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Box hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, und Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter box.com. Besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen.

