Porsche modernisiert sein PCM: Mehr Leistung und neue Funktionen



Umfassende Optimierung des digitalen Ökosystems zum Modelljahreswechsel



App-Center mit vielfältigem Angebot

Dolby Atmos® für ein immersives Klangerlebnis

Integration der Sprachassistenz Amazon Alexa®

Porsche Connect zehn Jahre lang inklusive

Zum Modelljahreswechsel ab Juni verbessert Porsche das digitale Nutzererlebnis in den Baureihen 911, Taycan, Panamera und Cayenne. Das grundlegend überarbeitete Porsche Communication Management (PCM) ist performanter und bietet Zugriff auf das Porsche App Center. Neu sind zudem Dolby Atmos® für ein verbessertes Klangerlebnis, der digitale Assistent Amazon Alexa® und ein erweitertes Porsche Connect Paket.



Stuttgart. Porsche steht für Dynamik, zeitgemäße technische Lösungen und bestmögliche Performance. Das gilt nicht nur für die Antriebs- und Fahrwerkstechnik, sondern ab sofort auch für das digitale Erlebnis. Mit Start des neuen Modelljahres profitieren die Baureihen 911, Taycan, Panamera und Cayenne in diesem Bereich von deutlichen Verbesserungen der Infotainment-Technologie und einem erweiterten Angebot an neuen Funktionen.



Dank neuer Hardware arbeitet das Porsche Communication Management (PCM) nun reaktionsschneller. Die optimierte Rechenleistung wird von zusätzlichen Funktionalitäten, wie dem direkten Zugriff auf eine Vielzahl von Drittanbieter-Apps zur nativen Nutzung im PCM flankiert. Um ein zuverlässiges digitales Nutzererlebnis zu gewährleisten, ist das Porsche Connect Paket für zehn Jahre im Serienumfang enthalten.



Neues App Center und zusätzlicher Digital Assistant

Das mit dem Modelljahreswechsel verfügbare Porsche App Center bietet nach dem Vorbild bekannter App-Stores aus dem Smartphone-oder Tablet-Bereich direkten Zugriff auf eine Vielzahl von Anwendungen aus unterschiedlichen Kategorien.1 Porsche präsentierte das App Center erstmals mit Einführung des rein elektrisch angetriebenen Macan und weitet das komfortable und zeitgemäße Konzept nun auf weitere Baureihen aus. Zur Auswahl steht ein breites Angebot an Porsche und Drittanbieter-Apps.



Dabei handelt es sich, je nach Markt, um beliebte Streaming-Apps für Musik, Video und Podcast sowie um Newsdienste, Mediatheken und Wetter-Apps. Weitere Apps erlauben das Recherchieren von Sehenswürdigkeiten, von attraktiven Fahrstrecken und von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge. Gaming-Apps, eine Karaoke-Funktion und Apps zur Steuerung von Smart-Home-Funktionen runden das Angebot ab. Porsche erweitert und verbessert das App-Angebot kontinuierlich.



Erstmals kann neben dem Porsche Voice Pilot auch Amazon Alexa® als digitaler Assistent während der Fahrt genutzt werden.2 Mit dem Dienst lassen sich beispielsweise Smart-Home-Funktionen wie automatische Garagentore oder Hausbeleuchtungen steuern. Weitere typische Funktionen von Alexa sind die Recherche von Informationen, das Erstellen und Bearbeiten von To-do- und Einkaufslisten, das Abspielen von Podcasts und Musik oder das Abfragen aktueller News und Wetterberichte. Medien und unterstützte Apps von Drittanbietern lassen sich ebenfalls mit Alexa steuern. Alexa startet per Sprachbefehl "Alexa" oder per individuell konfigurierter Taste, beziehungsweise über eine Icon-Schaltkachel im PCM.



Immersive Soundtechnologie Dolby Atmos®

Mit dem PCM-Update perfektioniert Porsche zudem das Klangerlebnis. Fahrzeuge, die mit Premium- und Highend-Audiosystemen der Markenpartner Bose® und Burmester® ausgestattet sind, verfügen erstmals über die Raumklangtechnologie Dolby Atmos, die ein immersives Klangerlebnis für die Insassen schafft. Einzelne Audiospuren und Klänge können an beliebiger Stelle um den Hörer herum platziert und mit unvergleichlicher Klarheit, Tiefe und Präzision wiedergegeben werden. Fahrzeuginsassen haben das Gefühl, mitten im Orchester zu sitzen oder gar selbst Protagonist eines Hörspiels zu sein. Beim Filmgenuss entsteht ein Klangerlebnis wie im Kino. Voraussetzung für dieses Erlebnis ist eine Audioquelle, die Dolby Atmos unterstützt. Entsprechende Anwendungen stehen im App Center zur Verfügung. Die überwiegende Mehrheit der erfolgreichsten Musiker haben ihre Werke bereits in Dolby Atmos veröffentlicht.



Mit dem grundlegend verbesserten PCM unterstreicht Porsche seinen Anspruch, den Leistungsumfang aller Modellreihen kontinuierlich zu erweitern und seinen Kunden ein zeitgemäßes, begeisterndes Fahrerlebnis zu bieten. Fahrzeuge des neuen Modelljahres können ab sofort bestellt werden und rollen ab Juni zu den Vertriebspartnern.





1Apps werden jeweils durch die App-Hersteller angeboten. Das App-Angebot ist von lokalen Gegebenheiten abhängig und kann sich länderspezifisch unterscheiden. Die Verfügbarkeit der angebotenen Apps kann sich zu jeder Zeit ändern.

2Amazon Alexa® steht in folgenden Märkten zur Verfügung: USA, Vereinigtes Königreich, Irland, Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Kanada.



