Der Panzergetriebe-Spezialist verzeichnet herausragende Ergebnisse im Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatzplus von fast 25 Prozent und blickt zuversichtlich auf weitere Expansion.

Der Panzergetriebe-Hersteller Renk verzeichnet ein beeindruckendes Geschäftsjahr 2024 und setzt seinen Wachstumskurs unbeirrt fort. Der kürzlich in den MDAX aufgestiegene Konzern konnte seinen Umsatz um fast ein Viertel auf 1,1 Milliarden Euro steigern und blickt optimistisch in die Zukunft. Besonders erfreulich für Anleger: Die Dividende wird um 40 Prozent auf 0,42 Euro je Aktie angehoben. Diese positive Entwicklung spiegelte sich umgehend im Aktienkurs wider, der am Mittwoch im Tradegate-Handel zeitweise um 3,08 Prozent auf 45,36 Euro kletterte. Unter dem Strich verdiente Renk im abgelaufenen Geschäftsjahr 54,8 Millionen Euro - eine deutliche Steigerung gegenüber den 32,3 Millionen Euro aus dem Vorjahr. Besonders der rekordhohe Auftragseingang stimmt das Management zuversichtlich. Für das laufende Jahr prognostiziert der Augsburger Konzern einen Umsatzanstieg auf mehr als 1,3 Milliarden Euro und erwartet ein bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT) zwischen 210 und 235 Millionen Euro nach 189 Millionen Euro im Vorjahr.

Ambitionierte Mittelfristziele bleiben bestehen

Trotz der beeindruckenden Wachstumsraten hält Renk an seinen unverändert ambitionierten Mittelfristzielen fest. Bis 2028 soll der Umsatz auf rund zwei Milliarden Euro anwachsen, während das bereinigte operative Ergebnis 2027 voraussichtlich bei 300 Millionen Euro liegen wird. Interessanterweise berücksichtigt der aktuelle Ausblick noch nicht das Potenzial durch höhere Verteidigungsausgaben in der Europäischen Union, was für zusätzlichen Wachstumsspielraum sorgen könnte. Seit der Veröffentlichung grundsolider Vorab-Ergebnisse Ende Januar hat sich der Aktienkurs nahezu verdoppelt - eine Entwicklung, die Anleger aufmerksam verfolgen sollten.

