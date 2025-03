Silver Crown Royalties meldet Umsatzanstieg von 366%

Anzeige / Werbung Silver Crown ist auf dem richtigen Weg. Darauf deutet zumindest die rasante Umsatzentwicklung 2024 hin. Silver Crown Royalties (Cboe SCRI / Frankfurt QS0) legt die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 vor. Dabei kann die Royalty-Gesellschaft mit starkem Umsatzwachstum überzeugen.

Silberbarren; Quelle: Depositphotos Wie CEO Peter Bures nämlich mitteilt, erzielte Silver Crown in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres einen Umsatz von 234.702 Dollar, der auf den Mindestquartalszahlungen des Bargegenwerts von 5.500 Silberunzen im Rahmen seiner Lizenzgebührvereinbarungen beruht. Im vorangegangenen Quartal hatte das Unternehmen einen Umsatz von 164.425 Dollar verzeichnet, basierend auf den Mindestzahlungen für 4.245 Unzen Silber. Im vierten Quartal 2023 hatte der Umsatz noch bei lediglich 52.976 Dollar (1.827 Unzen Silber) gelegen. Vier Quartale Umsatzwachstum in Folge Damit, so CEO Bures, habe Silver Crown das vierte Quartal in Folge ein Umsatzwachstum basierend auf der Zahl der dem Unternehmen aus seinen verschiedenen Lizenzvereinbarungen zustehenden Unzen erzielt. Wie Herr Bures weiter ausführt habe der Umsatz für das Gesamtjahr 2024 nun 581.337 Dollar erreicht. Das ist ein Anstieg von 366% im Vergleich zu den 124.772 Dollar des Jahres 2023 und zeigt unserer Ansicht nach, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist. Zumal, so Herr Bures weiter, angesichts der vorzeitigen Zahlung der PPX/Igor 4-Lizenzgebühr für das erste Quartal 2025 ein weiterer Rekord bei den Silberzahlungen und -einnahmen zu erwarten sei. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

