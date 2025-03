Nach dem Kurseinbruch vom Montag (-6,9%) ist es bei der Bayer-Aktie gestern zu einer Gegenreaktion gekommen. Rückblick: Die Bayer-Aktie konnte die 200-Tage-Linie auch im zweiten Anlauf zunächst nicht überwinden. Zwar hatten sich die Kurse in der vergangenen Handelswoche noch einmal an das März-Tief aus dem Vorjahr herangeschoben, waren am ...

