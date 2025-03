Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanken beiderseits des Atlantiks agieren unter erhöhter Unsicherheit, in der Eurozone stellt sich nach wie vor die Frage, ob die Geldpolitik zu restriktiv ist und ob weitere, zügige Lockerungen angemessen erscheinen, so die Analysten der Helaba.Konjunkturell seien die Vorboten einer Wachstumsbeschleunigung zwar vorhanden, insbesondere in der Industrie sei die Wende zum Besseren aber noch nicht nachhaltig erfolgt. Währenddessen sei das Inflationsniveau, vor allem im Dienstleistungsgewerbe, noch zu hoch. Die Perspektive einer verringerten Preisdynamik sei aber vorhanden. Für Verunsicherung sorge in diesem Zusammenhang die US-Handelspolitik. ...

