MADRID (dpa-AFX) - Die Wirtschaft Spaniens ist am Jahresende 2024 etwas weniger stark gewachsen als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im vierten Quartal im Jahresvergleich um 3,4 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid bekannt gab. Eine vorläufige Schätzung wurde damit um 0,1 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Im dritten Quartal hatte das Wachstum 3,3 Prozent betragen.

Getragen wurde das Wachstum im Schlussquartal von der Binnennachfrage. Etwas geschmälert wurde es von der Auslandsnachfrage.

Gegenüber dem Vorquartal wuchs die spanische Wirtschaft um 0,8 Prozent. Dieser Wert entsprach der Erstschätzung./la/jsl/mis