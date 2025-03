Der Touristikkonzern TUI verzeichnet trotz verhaltener Konsumstimmung in Europa positive Signale beim Kapitalmarkttag und plant Ausschüttungsstrategie für Anteilseigner.

Der Reisekonzern TUI zeigt trotz gedämpfter Verbraucherstimmung in europäischen Kernmärkten positive Signale. Auf dem kürzlich abgehaltenen Kapitalmarkttag präsentierte das Unternehmen eine robuste Reisenachfrage und überzeugende Wachstumsperspektiven. Die Aktie reagierte positiv auf diese Nachrichten und verzeichnete zeitweise einen Anstieg auf 7,51 Euro. Bemerkenswert ist die Fähigkeit des Konzerns, Barmittel zu generieren, was Analysten als besonders positiv bewerten. Experten sehen aktuell ein durchschnittliches Kursziel von 9,13 Euro für die TUI-Aktie, was einem bedeutenden Aufwärtspotenzial von über 22 Prozent entspricht. Zudem plant der Reisekonzern bis zum Ende des Geschäftsjahres eine Strategie für Kapitalrückflüsse an Aktionäre zu definieren, was zusätzliches Interesse bei Investoren wecken dürfte. Die aktuelle Kursentwicklung nähert sich dem Vorwochenhoch von 7,54 Euro an, das den höchsten Stand seit sechs Wochen markiert hatte. Trotz eines Verlusts je Aktie von 0,17 Euro im letzten Quartal zeigt sich eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,24 Euro.

Fokus auf Sommersaison und finanzielle Kennzahlen

Für die weitere Entwicklung des TUI-Wertpapiers richtet sich der Blick der Investoren nun verstärkt auf die anstehende Sommersaison. Die Schweizer Großbank UBS behält ihre neutrale Bewertung mit einem Kursziel von 8 Euro bei, was immerhin noch ein moderates Steigerungspotenzial von rund 8 Prozent signalisiert. Der Jahresvergleich zeigt eine bemerkenswerte Erholung: Das 52-Wochen-Hoch der Aktie liegt bei 8,88 Euro, während das Tief bei 5,05 Euro verzeichnet wurde. Diese Spannweite verdeutlicht die Volatilität, aber auch die positive Tendenz der vergangenen Monate. Besonders ermutigend entwickeln sich die Umsatzzahlen - im letzten Quartal konnte TUI einen Umsatz von 4,87 Milliarden Euro verbuchen, was einem Plus von 13,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,19 Euro je Aktie, was die verbesserten Finanzaussichten des Reisekonzerns unterstreicht.

