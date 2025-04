Plötzlich gibt es an der Börse gewaltige Kursgewinne. Der Hintergrund: Donald Trump will die Zölle pausieren. Was Anleger jetzt wissen müssen. "Präsident Donald Trump kündigte eine 90-tägige Aussetzung aller "gegenseitigen" Zölle an, die um Mitternacht in Kraft traten", berichtet CNN am frühen Abend. "Ausnahmen gelten für China, wo die Zölle auf 125 Prozent erhöht werden. Der US-Finanzminister sagte, Trumps Entscheidung, die Zölle zurückzufahren, ...

