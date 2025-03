EQS Newswire / 26.03.2025 / 10:15 CET/CEST



BERLIN, DEUTSCHLAND - Media OutReach Newswire - 26 March 2025 - Zeagoo Europe startet mit großer Vorfreude die Frühjahr-/Sommerpromotion 2025, die vom 25. bis 31. März unter dem Motto "Frühlingsmode - Neuer Look, neue Überraschungen" läuft. Während dieser zeitlich begrenzten Aktion erhalten Kundinnen und Kunden 30 % Rabatt auf eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl saisonaler Must-haves, die dazu einladen, die Garderobe für die warme Jahreszeit stilvoll zu erneuern und aufzuwerten.



Für zusätzliche Highlights sorgt eine exklusive Influencer-Kollaboration mit dem internationalen Fashion-Icon Georgina Mazzeo . Mit ihrem unverkennbaren Stil präsentiert sie eine persönliche Auswahl an ausgewählten Kleidern unter dem Titel "Georgina's SS25 Favourites" - eine inspirierende Kollektion mit tragbaren Trendpieces für die neue Saison.



Die Zeagoo x Georgina Mazzeo-Kollektion umfasst sechs sommerliche Kleider mit müheloser Eleganz - alle entworfen mit Blick auf Komfort, Vielseitigkeit und saisonalen Charme. Zu den Highlights zählt das Zeagoo Flowy Midi Dress mit zarten Flügelärmeln und einer eleganten, plissierten A-Linien-Silhouette - ideal für entspannte Arbeitstage ebenso wie für den Strandbesuch. Das Zeagoo Casual Tank Dress überzeugt mit seinem von Boho-Elementen inspirierten Zipfelsaum und lebendigen Prints - perfekt für lässige Sommerlooks mit Ausdruck.



Nur für kurze Zeit: Unschlagbare 30 % Rabatt auf ausgewählte Frühjahrs-/Sommer-Essentials



Nur eine Woche lang - vom 25. bis 31. März - bietet Zeagoo Europe einen exklusiven 30 % Rabatt auf ausgewählte Teile der Frühjahrs-/Sommerkollektion. Eine seltene Gelegenheit, hochwertige und trendbewusste Mode zu einem attraktiven Vorzugspreis zu entdecken.



Ob für den Arbeitsweg, die nächste Reise oder entspannte Wochenendausflüge in der Stadt - die Aktionskollektion von Zeagoo überzeugt mit stilvollen, vielseitig kombinierbaren Essentials, die modisch am Puls der Zeit liegen und gleichzeitig budgetfreundlich bleiben.



Top-Empfehlungen aus der Frühjahrs-/Sommeraktion



Zeagoo Damen-Leinentop mit V-Ausschnitt:



Gefertigt aus 100 % atmungsaktiver Baumwolle überzeugt dieses leichte Top durch hohen Tragekomfort und einen zeitlosen, minimalistischen Look.



Zeagoo Damen-Satin-Cami-Top:



Vielseitig kombinierbar - dieses Top verleiht sowohl lässigen als auch professionellen Outfits eine stilvolle Note.



Zeagoo Damenkleid mit Blumenmuster und A-Linie:



Ein figurschmeichelndes Sommerkleid mit elegantem V-Ausschnitt in Wickeloptik und einer elastischen A-Linien-Silhouette - ideal für verschiedenste Anlässe.



Zeagoo Eleganter Damen-Maxirock mit hohem Bund:



Fließend geschnitten mit doppelter Lage, elastischem Bund und praktischen Taschen - dieser A-Linien-Rock verbindet boho-inspirierte Eleganz mit alltagstauglichem Komfort.



Zeagoo Sommerkleid mit V-Ausschnitt:



Die leichte Qualität und die vielseitige Silhouette machen dieses Kleid zur idealen Wahl für entspannte Alltagslooks oder stilvolle Auftritte.



Über Zeagoo

Gegründet im Jahr 2013, steht Zeagoo für die Stärkung weiblicher Selbstsicherheit durch vielfältige und unverwechselbare Designs. Mit Stolz bedienen wir über 20 Millionen Kundinnen weltweit und verfolgen das Ziel, jeder Frau zu einem stilvollen, freien und selbstbestimmten Lebensstil zu verhelfen.



