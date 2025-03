Frankfurt (ots) -Gold ist wertvoller denn je: Erstmals in der Geschichte wird die Feinunze für über 3.000 US-Dollar gehandelt. Mit einem Anstieg von 16 Prozent seit Januar zählt das Edelmetall zu den attraktivsten Investments des Jahres.Die Nachfrage nach physischem Gold wächst weiter, da Anleger in der aktuellen Situation verstärkt auf greifbare Werte setzen. "Viele möchten ihr Investment direkt in den Händen halten und so unabhängiger auf Marktentwicklungen reagieren. Gold lässt sich jederzeit wieder veräußern", erklärt Thorsten Straller-von Kersten, Regionalleiter Norddeutschland bei Degussa.Dank vorausschauender Planung gewährleistet Degussa die reibungslose Verfügbarkeit - sowohl in den Niederlassungen als auch im Webshop. "Unsere starke Partnerschaft mit Lieferanten und eine gute Bevorratung stellen sicher, dass wir jederzeit lieferfähig sind", betont Christian Rauch, CEO der Degussa Holding.Auch international ist Degussa ein verlässlicher Partner. "Selbst bei hoher globaler Nachfrage bieten wir eine nahtlose Versorgung mit Goldbarren und -münzen. Unsere starke Lieferkette und strategische Lagerplanung ermöglichen uns, sowohl neue als auch bestehende Kunden optimal zu bedienen", ergänzt Giles Maber, Country Manager UK.Mit einer stabilen Versorgungskette und einem profunden Marktverständnis ist Degussa ein verlässlicher Partner für alle, die auf Investitionen in Edelmetalle setzen.Pressekontakt:Degussa Holding AG,Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar, Schweiz,Andrea Haener, E-Mail: presse@degussa.comOriginal-Content von: Degussa Goldhandel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105154/5999089