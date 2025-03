Köln (ots) -- Pro Wohnung oder Wohngemeinschaft (WG) muss in Deutschland eine Person ein Beitragskonto beim Beitragsservice eröffnen und den Rundfunkbeitrag zahlen.- Wie viele Personen in der Wohnung oder WG wohnen und ob Empfangsgeräte vorhanden sind oder nicht, spielt dabei keine Rolle.- Eine Person, die BAföG oder Berufsausbildungsbeihilfe erhält, kann einen Antrag auf Befreiung von der Beitragspflicht stellen. Die Befreiung gilt jedoch nicht für die Mitbewohnenden.- Erst wenn alle Mitbewohnenden die Befreiungsvoraussetzungen erfüllen, kann die gesamte Wohnung eine Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht erhalten.Mit dem Start ins Sommersemester oder in eine neue Ausbildung beginnt für viele junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt - und oft auch der Einzug in die erste eigene Wohnung oder in eine Wohngemeinschaft. Spätestens wenn ein Schreiben des Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio ins Haus flattert, fragen sich viele: Wer muss für meine Wohnung den Rundfunkbeitrag zahlen? Wer kann sich befreien lassen? Und was gilt für Wohngemeinschaften?Antworten auf sämtliche Fragen, die Studierende und Auszubildende betreffen, liefert der Beitragsservice jetzt in einem aktuellen Servicebeitrag (https://presse.rundfunkbeitrag.de/news/was-gilt-fuer-studierende-und-auszubildende-beim-rundfunkbeitrag-481385). Ebenso stehen ergänzende Materialien zum Herunterladen und Teilen mit Freundinnen und Freunden, Bekannten und Gleichgesinnten bereit. Besonders Eiligen vermittelt zudem ein animiertes Erklärvideo (https://presse.rundfunkbeitrag.de/videos/was-gilt-fuer-studierende-und-auszubildende-beim-rundfunkbeitrag-120610?autoplay=1) die wichtigsten Regelungen zum Rundfunkbeitrag in knapp drei Minuten.Eine Wohnung - ein BeitragGrundsätzlich gilt: Pro Wohnung ist einmal der Rundfunkbeitrag zu zahlen - unabhängig davon, wie viele Personen dort leben. Der Beitrag beträgt derzeit 18,36 Euro pro Monat (https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/informationen/zahlung/index_ger.html?) und wird für drei Monate auf einmal gezahlt (aktuell 55,08 Euro). Die Zahlung ist grundsätzlich jeweils zum 15. des mittleren Monats eines Dreimonatszeitraums (https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/informationen/zahlung/index_ger.html?zahlungsrhythmus) fällig.Wichtig zu wissen:- Eine Person muss die Anmeldung der Wohnung (https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/formulare/anmelden/index_ger.html) und die Zahlungen des Rundfunkbeitrags übernehmen.- Die Anzahl der Mitbewohnenden oder die Frage, ob Empfangsgeräte vorhanden sind oder nicht, spielt keine Rolle.- Am einfachsten und sichersten ist die Zahlung im SEPA-Lastschriftverfahren (https://www.rundfunkbeitrag.de/sepa), da so keine Zahlungen versäumt werden können.Wohnung online schnell und bequem anmeldenDie Anmeldung einer Wohnung (https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/formulare/anmelden/index_ger.html) erfolgt am schnellsten online. Die angemeldete Person erhält eine neunstellige Beitragsnummer (https://www.rundfunkbeitrag.de/nutzungshinweise/glossar/index_ger.html?beitragsnummer), unter der die Zahlungen laufen. Weitere Personen, die an derselben Adresse gemeldet sind, werden ebenfalls vom Beitragsservice zur Klärung ihrer Rundfunkbeitragspflicht angeschrieben.Zahlt bereits eine Person in ihrer Wohnung den Rundfunkbeitrag, können die übrigen Bewohnenden deren Beitragsnummer sowie das zehnstellige Aktenzeichen (https://www.rundfunkbeitrag.de/nutzungshinweise/glossar/index_ger.html?aktenzeichen) auf ihrem Schreiben angeben. Eine zusätzliche Anmeldung der Wohnung ist damit nicht erforderlich. Schnell und einfach kann die Anfrage über das entsprechende Online-Formular (https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/formulare/antworten/index_ger.html) oder mit dem beiliegenden Antwortbogen beantwortet werden.Übrigens: Auch ein Zimmer im Studierendenwohnheim gilt als Wohnung und ist daher zum Rundfunkbeitrag anzumelden.Was tun bei einem Umzug?Aufmerksamkeit ist geboten, wenn Beitragszahlende aus der Wohnung ausziehen. Da die personenbezogene Beitragsnummer nicht übertragbar ist, nimmt sie die innehabende Person bei ihrem Umzug mit. Eine andere Person muss dann beim Beitragsservice die Wohnung anmelden (https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/formulare/anmelden/index_ger.html). Die umgezogene Person hingegen kann die Adressänderung (https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/formulare/aendern/index_ger.html) für den neuen Wohnsitz vornehmen oder die bisherige Wohnung abmelden (https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/formulare/abmelden/index_ger.html), wenn sie für den neuen Wohnsitz eine bereits vorhandene Beitragsnummer angibt.Befreiung für Empfänger/-innen von BAföG und Berufsausbildungsbeihilfe möglichStudierende und Auszubildende, die BAföG oder Berufsausbildungsbeihilfe (https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/informationen/informationen_fuer_studierende/index_ger.html) erhalten, können eine Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht (https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/formulare/befreiung_oder_ermaessigung_beantragen/index_ger.html) beantragen.Zu beachten:- Die Befreiung gilt nur für die Antrag stellende Person, deren Ehe- oder eingetragenen Lebenspartner/-innen sowie deren Kinder, jedoch nicht für Mitbewohnende.- Erst wenn alle Mitbewohnenden die Befreiungsvoraussetzungen (https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/informationen/empfaenger_von_sozialleistungen/) erfüllen, kann die gesamte Wohnung eine Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht erhalten.Zusätzlicher Service für Hochschulen und AusbildungseinrichtungenHochschulen, Studierendenvertretungen, Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe, die Studierende und Auszubildende informieren möchten, können kostenfreie Informationsmaterialien für ihre Kanäle anfordern. 