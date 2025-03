Ob man es gut oder schlecht findet: Trump ist der entscheidende Faktor für die Bewegung der Aktien in den letzten Tagen und Wochen! Der Aktien-Abverkauf begann, als die Wall Street kapierte, dass "The Donald" es ernst meint mit den Zöllen - es also um mehr geht als nur um eine reine Verhandlungsstrategie, um ein paar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...