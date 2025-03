EQS-News: Scout24 SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Scout24 erweitert Daten- und Bewertungsangebot in Österreich mit der Übernahme von IMMOunited



26.03.2025

Wien / Berlin, 26. März 2025 - Die Scout24 SE, Betreiberin der österreichischen Plattform ImmoScout24.at, übernimmt IMMOunited. IMMOunited ist spezialisiert auf Grundbuchdaten und Informationen zu Immobilien-Transaktionen in Österreich. Seit der Gründung in Wien im Jahr 2007 fördert IMMOunited mit einem breiten Angebot an Produkten die Transparenz auf dem österreichischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen unterstützt eine Vielzahl von Kunden wie Bauträger, Makler und Banken dabei, fundierte Entscheidungen rund um die Immobilie zu treffen.

Scout24 verfolgt die Strategie, den Immobilienmarkt für alle Beteiligten transparenter und zugänglicher zu gestalten. Das Unternehmen entwickelt sich von einem Anzeigenportal zu einem vernetzten Ökosystem weiter und baut dafür sein Angebot gezielt aus.

"Mit der Übernahme von IMMOunited setzen wir auch in Österreich unsere Strategie fort, Bewertungen und Immobilienanzeigen zusammenzuführen und Transaktionen zu digitalisieren. Wir freuen uns darauf, die Kunden und Mitarbeiter von IMMOunited in der Scout24-Familie willkommen zu heißen und unser Geschäft in Österreich auszubauen. Durch die Integration von IMMOunited in das Produktangebot von ImmoScout24 schaffen wir eine 360-Grad-Ansicht des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie - von der Planung über die Transaktion bis zur Bewertung. Unsere privaten und gewerblichen Kunden in Österreich profitieren künftig von präziseren Marktanalysen und effizienteren Bewertungstools in einem zunehmend kompetitiven Markt. Wir freuen uns darauf, den Kunden von IMMOunited ein noch umfassenderes Produktangebot zu bieten - für eine fundiertere Entscheidungsfindung und mehr Erfolg," erklärt Markus Dejmek, Geschäftsführer ImmoScout24 Österreich.

Roland Schmid, CEO und Gründer von IMMOunited, wird das Unternehmen während einer Übergangsphase weiterhin aktiv begleiten und sein Know-how einbringen. Die operative Führung wird nach vollzogener Transaktion von einem starken Team übernommen: Markus Dejmek, Geschäftsführer ImmoScout24 Österreich, und Günther Schabus, Geschäftsführer Sprengnetter Österreich, werden gemeinsam mit dem bestehenden Management-Team von IMMOunited die Geschäfte führen. Diese Teamlösung gewährleistet Kontinuität für Kunden und Partner. Die etablierte Marke IMMOunited bleibt bestehen.

"Ich habe die IMMOunited 2007 mit dem Ziel gegründet, mehr Transparenz am österreichischen Immobilienmarkt zu schaffen. Die IMMOunited GmbH hat ihre Position als innovativer Anbieter in der Bereitstellung und Auswertung von Immobilienmarkt-Daten permanent ausgebaut. Ich freue mich, dass mein Unternehmen Teil der Scout24-Familie wird, da durch den Zusammenschluss nun Expertise und Ressourcen optimal gebündelt werden. Damit können unsere Kunden durch die resultierenden Synergieeffekte noch effizienter am Immobilienmarkt agieren," freut sich Roland Schmid, CEO von IMMOunited.

Beide Parteien haben beschlossen, keine Details der Transaktion offenzulegen. Die Übernahme unterliegt den marktüblichen Abschlussbedingungen samt regulatorischer Freigabe.

