Linz (www.anleihencheck.de) - Die Ungarische Nationalbank (MNB) entschied am 25. März 2025, den Leitzins nicht zu senken, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins werde demnach seit sechs Monaten auf einem Niveau von 6,5% belassen. Die Inflation indes habe im Februar einen leichten Anstieg auf nun 5,6% gezeigt. Der neue MNB-Gouverneur und ehemalige Finanzminister Mihály Varga habe nach Verkündung des Zinsentscheides betont, dass keine andere Option in Betracht gezogen worden sei. Der derzeitige EUR/HUF-Kurs notiere bei 400,00. (26.03.2025/alc/a/a) ...

