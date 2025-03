Vergangenen Sommer hatte MG Motor in China den MGS5 EV vorgestellt, ein elektrisches Kompakt-SUV, das als Nachfolger des ZS EV gedacht ist. Im April nun kommt das Modell nach Großbritannien und soll im 2. Quartal auch in Kontinentaleuropa starten. Bereits seit der Veröffentlichung des Zulassungsantrags in China im vergangenen Juli ist bekannt, dass der S5 EV mit einer Länge von 4,48 Metern um rund 15 Zentimeter länger ausfällt als der aktuelle ZS ...

