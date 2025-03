125 Jahre an der Börse und ein beeindruckender Kursanstieg - damit rückt die DEUTZ AG in den Fokus der Anleger. Vom milliardenschweren Finanzpaket bis hin zu strategischen Übernahmen und neuen Geschäftsfeldern: Das Traditionsunternehmen stellt sich für die Zukunft auf. Wie will DEUTZ weiter wachsen? ...