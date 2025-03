FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy sind am Mittwoch weiter gekauft worden. Mit plus 3,5 Prozent stecken die Papiere der Bayern aber immer noch in ihrer Konsolidierung vom Rekord Mitte Februar. Frischen Wind gibt ein Bericht des "Handelsblatt" zu den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD. Die Zeitung beruft sich die ihnen vorliegende Abschlussvereinbarung der Arbeitsgruppe Klima und Energie. Ein Fazit sei: "Back-up-Kraftwerke sollen schnell kommen". Angestrebt werde der Bau von bis zu 20 Gigawatt an Gaskraftwerksleistung bis 2030.

Ein naheliegender Profiteur ist laut Börsianern Siemens Energy, die solche Kraftwerke nicht nur schlüsselfertig bauen, sondern auch Betrieb und Wartung übernehmen können.

Thema war auch der Verkauf eines Mehrheitsanteils von 90 Prozent am indischen Windkraftgeschäft. Im Zuge dessen geht die eigene Windkraftsparte Siemens Gamesa eine strategische Partnerschaft mit einem Konsortium rund um das Beteiligungsunternehmen TPG ein. Gamesa halte künftig zehn Prozent an einem neuen Gemeinschaftsunternehmen, hieß es am Mittwoch vom Unternehmen Finanzielle Details zu dem Deal nannte Siemens Energy nicht. Außerdem stünden die behördlichen Genehmigungen noch aus. Analyst Ajay Patel von Goldman Sachs sieht das als Mosaikstein, um den Bewertungsabstand gegenüber Konkurrent GE Vernova aufzuholen./ag/mis