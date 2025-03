Die Xiaomi-Aktie hat in diesem Jahr bereits eine beeindruckende Performance aufs Parkett gezaubert und um rund +56% auf aktuell 54 HK$ zugelegt. Kommt das Ende der Rekordjagd in Sicht oder geht es jetzt sogar erst richtig los? 5,5 Milliarden US$ gesammelt Erst vor einem Jahr ist der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt ins Geschäft mit Elektroautos eingestiegen. Und der Erfolg der E-Autosparte mit mehr als 135.000 verkauften Einheiten des Modells ...

