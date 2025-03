Amperfied übernimmt Betriebsführung der Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur von SAP in Deutschland mit anfänglich 1.720 Ladepunkten und weiteren Ausbauplänen.

Die Amperfied GmbH, eine Tochtergesellschaft der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG), hat einen bedeutenden Großauftrag von SAP SE erhalten. Ab dem zweiten Quartal 2025 wird Amperfied die Betriebsführung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge von SAP in Deutschland übernehmen. Das Projekt beginnt mit der Migration von 1.720 bestehenden SAP-Ladepunkten in das Cloud-Backend von Amperfied, mit Plänen für einen weiteren Ausbau auf rund 3.700 Ladepunkte. Diese Kooperation markiert einen wichtigen Meilenstein in der Nachhaltigkeitsstrategie von SAP. "Die Umstellung unserer Fahrzeugflotte ist ein zentraler Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsziele", erklärt Steffen Krautwasser, globaler Leiter der Fahrzeugflotte bei SAP. Das Unternehmen plant, bis 2030 seine gesamte Flotte zu elektrifizieren. Ab April 2025 können SAP-Mitarbeitende ausschließlich elektrifizierte Fahrzeuge bestellen, ab 2026 nur noch vollelektrische Modelle. Der gesamte Fuhrpark umfasst aktuell etwa 19.000 Fahrzeuge, wovon bereits 4.800 rein elektrisch und 4.400 Hybridfahrzeuge sind.

Umfassende E-Mobilitätslösung für Unternehmensflotten

Der Auftrag umfasst für Amperfied die Verwaltung der Ladestationen im Backend, die Bereitstellung von Zugangsmedien wie Ladekarten und einer App für rund 6.500 Mitarbeitende mit elektrifizierten Fahrzeugen, umfassendes Reporting, technischen Support, Wartung sowie Maßnahmen zur Betrugsprävention. Dies wird durch eine Cloud-basierte Softwareplattform ermöglicht, die ein intelligentes Ladepunkt- und Prozessmanagement bietet. "Wir bieten Ladeinfrastruktur als Dienstleistung", betont der Geschäftsführer der Amperfied GmbH. "HEIDELBERG Amperfied kümmert sich um den Aufbau, die Verfügbarkeit und das Management von Ladepunkten sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause." Diese Partnerschaft unterstreicht den Wandel von Amperfied zum Anbieter maßgeschneiderter E-Mobilitätsdienstleistungen für Geschäftskunden und verdeutlicht das Wachstumspotenzial im Bereich der Ladeinfrastruktur für Unternehmen. Für Heidelberger Druckmaschinen bedeutet dieser Auftrag eine Bestätigung ihrer Kompetenz im Bereich Ladeinfrastruktur und ihrer Fähigkeit, komplexe Großprojekte umzusetzen.

