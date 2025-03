FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Mittwoch von ihren Vortagesverlusten erholt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte um 0,08 Prozent auf 128,21 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,79 Prozent.

Am Dienstag hatte der Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex noch für gute Laune am Aktienmarkt gesorgt und so die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren geschmälert. Zur Wochenmitte jedoch trübte sich die Stimmung an den Börsen ein, sodass Anleihen wieder gefragt waren.

Gestützt wurden die Anleihen auch durch eher enttäuschende Wirtschaftsnachrichten aus einzelnen Ländern der Eurozone. So trübte sich das Verbrauchervertrauen in Frankreich überraschend leicht ein. Die Wirtschaft Spaniens wuchs am Jahresende 2024 zudem etwas weniger stark als bisher bekannt.

In Großbritannien gerieten die Renditen besonders deutlich unter Druck; entsprechend deutlich zogen die Anleihekurse an. Die Inflationsrate in dem Land war im Februar überraschend etwas gesunken. Zudem schwächte sich die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, deutlicher ab als erwartet. Die britische Notenbank könnte sich nun darin bestätigt sehen, den Leitzins im Mai nach der Pause im März weiter zu senken./la/jsl/mis