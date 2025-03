HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Schott Pharma mit "Buy" und einem Kursziel von 36 Euro in die Bewertung aufgenommen. Selbst die besten lebenserhaltenden Medikamente seien wertlos, wenn sie nicht sicher aufbewahrt werden können, argumentierte Analyst Alexander Galitsa für die Aktien des Verpackungsherstellers für die Pharmaindustrie. Mit den Aktien von Schott Pharma gebe es langanhaltendes Wachstum zu einem vernünftigen Preis, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2025 / 08:44 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2025 / 08:48 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A3ENQ51