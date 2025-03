Caesarea, Israel, 26. März 2025 (ots/PRNewswire) -Die neue Generation der Multitechnologie-Plattform bietet eine durchdachte, benutzerfreundliche Menüführung, umfangreiche technologische Verbesserungen und eine nie gekannte Personalisierbarkeit der ästhetischen Behandlungen.Alma Lasers (https://almalasers.com/), ein Unternehmen der Sisram Medical und ein weltweit führender Anbieter von energiebasierten medizinischen und ästhetischen Lösungen wie Laser- und Radiofrequenz-Systeme, gab heute den weltweiten Launch der neuesten Version seiner preisgekrönten Ästhetik-Plattform, Alma Harmony, bekannt. Die neue Plattform von Alma, die auf einer 20-jährigen Erfolgsgeschichte aufbaut, besticht durch modernstes Design und umfangreiche technologische Weiterentwicklungen, die eine Vielfalt an Behandlungs-möglichkeiten bei äußerst einfachem, intelligentem Design erlaubt.Modernste Technologien integriertAlma Harmony ermöglicht einen enormen Fortschritt hinsichtlich der Personalisierbarkeit von Patienten-Behandlungen: Fünf der gefragtesten Laser- sowie spezielle Licht-Technologien werden hier auf brillante Weise kombiniert, um eine umfassende Lösung für nahezu jede Indikation sowie jeden Hauttyp zu bieten: Der Q-Switch-Laser beispielsweise stimuliert die Kollagen-Neosynthese und behandelt Pigmentveränderungen in verschiedenen Tiefen der Haut. Der fraktioniert-ablative Laser erzeugt feinste Perforationen in der Haut, die eine schrittweise Verjüngung bewirken und gleichzeitig das umliegende Gewebe für eine schnellere Genesung schonen. Intensiv gepulstes Licht (IPL) bietet einen ausgewogenen Ansatz für ästhetische Verfahren bei einer Vielzahl von Hauttypen und Bedürfnissen der Patienten, wie Hautstraffung, Gefäßveränderungen oder Haarentfernung. Nicht-ablative fraktionierte Laser verjüngen die Haut beinahe ohne Ausfallzeit, indem sie die Kollagenproduktion aus der Dermis heraus fördern, dabei jedoch die Epidermis intakt lassen. Und der grüne Diodenlaser behandelt sehr präzise vaskuläre Läsionen und erhöht damit sowohl die Wirksamkeit als auch die Sicherheit der Behandlung.Mit einer um bis zu 45 % höheren Laser-Energie* bietet die neue Alma Harmony die Leistungsstärke von mehreren Stand-alone-Lasern in einer einzigen durchdachten Plattform. Dank dieser höheren Energie können die behandelnden Ärzte noch besser auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Patienten eingehen - über verschiedene Altersgruppen, Hauttypen und Behandlungsziele hinweg. Alma Harmony bietet klinisch bewährte Behandlungslösungen für die gefragtesten Indikationen wie Hauterneuerung, Hautverjüngung und -straffung, dauerhafte Haarentfernung, Akne und Aknenarben, Gefäß- und Pigmentläsionen, Tattooentfernung oder Narbenbehandlung, um nur einige zu nennen.Die neue Alma Harmony verbessert Effizienz, Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Sie verfügt dafür über modernste automatisierte Funktionen wie voreingestellte & anpassbare Parameter, ergonomisch designte Applikatoren und Funktionen wie die automatische Spotgrößen-Erkennung, die eine reibungslose Bedienung und die einfache Kombination verschiedener Technologien in einem harmonischen Gesamtkonzept ermöglichen.Anwender sind begeistert"Die meisten medizinischen und ästhetischen Indikationen erfordern mehr als eine Licht- oder eine Laser-Technologie in einer Behandlungssitzung. Mit einer Plattform zu arbeiten, die gleichzeitig drei Applikatoren und darüber hinaus weitere Handstücke mit sehr einfachem Wechsel bietet, ermöglicht uns wirklich individuell zugeschnittene, personalisierte Behandlungen mit mehreren Wellenlängen, mehreren Technologien, um jeweils die Tiefen und die Chromophore zu erreichen, auf die wir abzielen, um gute Ergebnisse in diesen spezifischen Fällen zu erzielen", so Dr. Pablo Naranjo, MD, PhD, Medical Director der Elite Laser Clinic & Laser Unit beim NISA Hospital in Madrid, Spanien. "Die neue Alma Harmony bietet mir die gleiche Leistung wie bei eigenständigen Lasern in einer einzigen All-in-One-Plattform und liefert meinen Patienten Ergebnisse auf ganz neuem Niveau."European Product Design AwardDie neue Alma Harmony konnte jetzt den renommierten European Product Design Award in der Kategorie Healthcare gewinnen als Anerkennung für die Innovation & Exzellenz im Design.Lior Dayan, CEO von Alma Lasers: "Nach Jahrelanger Entwicklungszeit sind wir unendlich stolz darauf, Alma Harmony dem globalen Markt vorzustellen. Bei dieser Kombination aus modernster Technologie und innovativem Design wurde jedes Detail sorgfältig durchdacht, um eine höchst angenehme und intelligente Nutzung für unsere Anwender zu garantieren. Alma Harmony setzt neue Standards in Funktionalität, Vielseitigkeit und Performance. Unser neues Flagschiff erlaubt es den Anwendern, synergistische Technologien einfach zu kombinieren, um eine Vielzahl ästhetischer Anliegen ihrer Patienten wirksam zu behandeln und so die wachsende Nachfrage der Patienten nach kombinierten, personalisierten Behandlungen mit länger anhaltenden Ergebnissen bei kürzerer Ausfallzeit zu erfüllen und verbessert gleichzeit spürbar sowohl die Effizienz für den Arzt, als auch das Behandlungs-Erlebnis für den Patienten."Mit dem Ziel, die Sichtbarkeit des neuen Behandlungsangebots in der Praxis zu erhöhen, stellt Alma die neue Plattform zusammen mit dem Behandlungskonzept Harmony Bio-Boost vor, einer geschützten Behandlungs-Bezeichnung für die derzeit gefragteste Indikation: die Hautverjüngung.Harmony Bio-Boost, derzeit exklusiv für Alma Harmony-Anwender, ist eine schnelle und wirksame Behandlung, die sich den natürlichen Heilungsprozess der Haut zunutze macht und die Kraft der Biostimulation nutzt, um verbesserte Ergebnisse bei der Hautverjüngung und Straffung zu erzielen. Diese Behandlung ermöglicht eine Verbesserung des Hauttons und der Hauttextur und dient als Katalysator für die körpereigene Kollagen-Erneuerung und Elastin-Produktion, die bis zu sechs Monate nach der Behandlung weiterwirkt**.*Im Vergleich zu Harmony XL PRO mit ausgewählten Parametern**Nach einer nicht-ablativen fraktionierten Laserbehandlung.Informationen zu AlmaAlma ist ein weltweit führender Hersteller von ästhetischen und chirurgischen Lösungen und bietet ganzheitliche Spitzentechnologien wie Laser- sowie lichtbasierte RF-, Plasma- und Ultraschalltechnologien. Mit Almas Technologien bieten Ärzte und andere Anwender ihren Patienten sichere, wirksame und lebensverändernde Behandlungen auf Basis modernster und klinisch bewährter Lösungen. Seit 25 Jahren setzen die mehrfach preisgekrönten Systeme von Alma Maßstäbe in der medizinisch-ästhetischen Industrie, sowohl in Bezug auf klinische Spitzenleistungen als auch in Bezug auf Innovationskraft & Design:almalasers.com / alma-lasers.deKontakt für Medienanfragen:Alma PR-Team:AlmaPR@almalasers.co.ilFür Deutschland, Österreich, Schweiz:Christine Krieger,Director Marketing Alma Lasers GmbHchristine.krieger@alma-lasers.deVideo - https://www.youtube.com/watch?v=8GaEHtfFZJQFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2647825/Alma_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2647824/Alma_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2647823/Alma_3.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2047372/Alma_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/alma-prasentiert-alma-harmony-eine-hochmoderne-plattform-fur-modernste-ambulante-asthetische-behandlungen-302411130.htmlPressekontakt:+972-4-6275357Original-Content von: Alma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139746/5999215