Hamburg (ots) -Das Hamburger Unternehmen FAIRFAMILY wurde in das aktuelle FT1000-Ranking der Financial Times und Statista aufgenommen - die Liste der 1.000 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa. In der deutschen Rangliste belegt FAIRFAMILY den vierten Platz, europaweit erreicht das Unternehmen Platz 37. Diese Platzierung würdigt nicht nur das dynamische Wachstum von FAIRFAMILY in den vergangenen Jahren, sondern unterstreicht auch die zunehmende Bedeutung der Themen Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeitergesundheit. In einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld etabliert sich FAIRFAMILY damit als einer der führenden Beratungsanbieter für mittelständische Unternehmen im Bereich Personal und Führung - mit Fokus auf mehr Stabilität, Gewinn und Wachstum.Geschäftsführer Randolph Moreno Sommer: "Für Unternehmen wird es immer schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und zu binden. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern ein gesundes und wertschätzendes Arbeitsumfeld zu bieten. Genau hier setzen wir mit FAIRFAMILY an: Durch unsere staatlich geförderten Gesundheitsleistungen, die wirklich alle Mitarbeiter erreichen, helfen wir Unternehmen dabei, sich als nachhaltig gesunde Arbeitgeber zu positionieren und so ihre Attraktivität für Fachkräfte zu steigern. Dass unser Engagement jetzt mit einer derart starken Platzierung in der FT1000-Liste gewürdigt wird, ist für uns eine große Ehre. Die Auszeichnung zeigt, dass unser Konzept nicht nur einen echten Mehrwert für Unternehmen und Mitarbeiter schafft, sondern auch, dass nachhaltige Arbeitgeberattraktivität längst kein Trend mehr ist - sondern ein entscheidender Wettbewerbsfaktor der Zukunft."FAIRFAMILY wurde von Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer gegründet und unterstützt Unternehmen dabei, eine gesundheitsorientierte Unternehmenskultur aufzubauen. Mit einem speziell entwickelten Gesundheits-Benefit-System hilft FAIRFAMILY mittelständischen Betrieben, Mitarbeitende zu binden, Fehlzeiten zu senken und die Leistungsfähigkeit im Arbeitsalltag zu verbessern. Im Mittelpunkt steht dabei eine klare Mission: Unternehmen sollen nicht nur als attraktive Arbeitgeber gelten, sondern tatsächlich Gesundheitsangebote schaffen, die von den Mitarbeitenden genutzt werden. Ziel ist es, ein System zu etablieren, das für alle Mitarbeitenden zugänglich ist und dessen Wirkung messbar wird. FAIRFAMILY gehört heute zu den führenden Anbietern im Bereich betrieblicher Gesundheitsförderung - mit nachweislichen Vorteilen für Unternehmen und ihre Teams. Dass FAIRFAMILY nun Teil der FT1000-Liste ist, zeigt, dass das Unternehmen auch wirtschaftlich zu den wachstumsstärksten Akteuren Europas zählt.Die FT1000-Liste beruht auf einer umfassenden Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung europäischer Unternehmen. Bewertet werden dabei unter anderem die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate im Zeitraum von 2020 bis 2023 sowie die absolute Umsatzsteigerung in diesen Jahren. Die Datenerhebung erfolgte durch die Financial Times in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Statista, das zehntausende Unternehmen recherchierte und analysierte, bevor anhand objektiver Kriterien die finalen 1.000 wachstumsstärksten Unternehmen Europas ausgewählt wurden. Besonders stark vertreten sind Unternehmen aus den Branchen Bauwesen, Software, IT, Ingenieurwesen und Finanzdienstleistungen. Der vollständige Bericht zur FT1000-Rangliste erscheint am 27. März 2025 sowohl auf der Webseite als auch in der Printausgabe der Financial Times. Er bietet nicht nur detaillierte Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung der gelisteten Unternehmen, sondern beleuchtet auch Trends in verschiedenen Branchen und Ländern."Die Auszeichnung als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Die Platzierung im FT1000-Ranking zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind - und das motiviert uns umso mehr, unser Angebot weiter auszubauen. Auch in Zukunft werden wir alles daransetzen, Unternehmen dabei zu unterstützen, gesunde und nachhaltige Arbeitsumfelder zu schaffen sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren", fasst Geschäftsführer Felix Anrich zusammenWeitere Informationen unter: https://www.fairfamily.dePressekontakt:FAIRFAMILY GmbHhttps://www.fairfamily.de/E-Mail: info@fairfamily.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: FAIRFAMILY GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161823/5999212