Dutch Bros: Aggressive Expansionsstrategie beflügelt die Drive-Thru-Getränkekette!

Folgt jetzt der dynamische Ausbruch?

Rückblick

Dutch Bros betreibt in den USA rund 1.000 Drive-Thru-Getränkeshops. Das Unternehmen konnte mit seinen letzten Quartalszahlen überzeugen, was wir an den UP-GAPs im November und Februar gut erkennen können. Im schwachen Marktumfeld ging es dann aber auch für diese starke Aktie nach unten.

Dutch Bros-Aktie: Chart vom 25.03.2025, Kürzel: BROS, Kurs: 69.89 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei Kursen über 71.25 USD würden wir ein technisches Kaufsignal bekommen. Das Februar-Hoch wäre danach ein Zielbereich für die Bullen.

Mögliches bärisches Szenario

Geht es unter den EMA-20, würde die Dynamik der letzten Tage nachlassen und ein Test des März-Tiefs würde wahrscheinlicher.

Meinung

Im Februar hat Dutch Bros seinen 1000ten Standort eröffnet. Neben hippen saisonalen Getränken wie dem Energy-Drink Blue Raz Poppin'Boba mit blauer Himbeere, kann man auch Kaffee für zu Hause ordern. 2025 rechnet das Management von Dutch Bros mit der Eröffnung von mindestens 160 neuen Geschäften. Ausbaufähig ist noch das Snacks-Geschäft, da es aktuell nur Muffins und Müsliriegel gibt. Mit der aggressiven Expansionsstrategie sollte auch die Aktie weiter steigen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 8.12 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 246.86 Mrd. USD

Meine Meinung zu Dutch Bros ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.