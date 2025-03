Japanische Köche wurden an Kochschulen in der Türkei und in Indien vermittelt, um dort zusammen mit einheimischen Köchen japanische Kochkurse anzubieten.

Die Zahl japanischer Restaurants im Ausland wächst weiter laut einer aktuellen Erhebung existieren 187.000 Restaurants, ein Anstieg von rund 20 seit 2021. Es fehlt jedoch an Küchenchefs mit Know-how und Fähigkeiten auf dem Gebiet der japanischen Küche. Zudem besteht ein Mangel an Lehrkräften, die Techniken der japanischen Küche an Kochschulen im Ausland vermitteln können.

Um diesen Engpass zu überwinden und die japanische Küche und Esskultur sowie ihre charakteristischen Zutaten zu fördern, hat das JCDC (Standort: Tokio, Repräsentant: Yoshihiro Murata) ein Projekt aufgelegt, um japanische Köchinnen und Köche an Kochschulen und andere Einrichtungen im Ausland zu vermitteln, die Kurse der japanischen Küche anbieten wollen. Im Rahmen einer Kooperation mit den lokalen Botschaftern der japanischen Küche, der Zertifizierungsstelle und den Teilnehmern früherer JCDC-Programme sollen authentische Kenntnisse und Kochmethoden der japanischen Küche, ihre Esskultur und unverwechselbaren Zutaten verbreitet werden. In unserem ersten Projektjahr haben wir diese ambitionierte Initiative in die Türkei und nach Indien gebracht.

Projektteilnehmer erklärten: "Bisher hielt ich Ramen und Sushi für die einzigen traditionellen japanischen Gerichte, doch nun verstehe ich endlich die enorme Bedeutung von Dashi! "Es übertraf alle meine Erwartungen. Dieser Vortrag hat meine Sicht auf japanisches Essen grundlegend verändert" "Ich möchte mehr über japanisches Essen erfahren und wie es sich bis heute entwickelt hat" sind nur einige Beispiele.

Chef Kimio Nonaga (Japanese Cuisine Goodwill Ambassador)

[Länder, in denen 2024 Events ausgerichtet wurden]

A. Istanbul, Türkei

- Titel: "Japon Mutfak Sanatlari Egitimi Ozel Semineri"

* Angebot im Rahmen der Veranstaltungen zum 100. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Japan und der Türkei

Ort: USLA (Ulslararast Servis Lezzet Akademisi)

Entsandter Ausbilder: Kimio Nonaga (Eigentümer/Küchenchef von Nihonbashi Yukari in dritter Generation, Japanese Cuisine Goodwill Ambassador, reguläres Mitglied der All Japan Food Association)

Partnerausbilder vor Ort:

Shun-ichi Horikoshi (Eigentümer/Küchenchef von Itsumi, Japanese Cuisine Goodwill Ambassador)

Sinan Damgacioglu (Partner von Uzakdogu Mutfak Akademisi Egitim ve Danismanlik A.S., Japanese Cuisine Goodwill Ambassador; Absolvent des JCDC-Programms im Jahr 2016).

Didem Yalçinkaya (Küchenchef und Eigentümer, Oishii Wok Sushi; Absolvent des JCDC-Programms im Jahr 2022.)

Ausgerichtet von:

Japanese Cuisine and Dietary Culture Development Committee (JCDC)

Uzakdogu Mutfak Akademisi (Zertifizierungsstelle)

USLA (Ulslararast Servis Lezzet Akademisi)

Gefördert durch:

Japanisches Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und Fischerei (MAFF)

Unterstützt von:

All Japan Food Association (AJFA)

B. Goa, India

- Titel: "Honoring Nature's Gifts Introduction to Traditional Japanese Cuisine"

https://www.bharatfact.com/goa-hosts-first-ever-japanese-cooking-course/

Ort: IHM (Institute of Hotel Management), Goa

https://ihmgoa.gov.in/home

Entsandter Ausbilder: Kiyoyuki Ichimaida (Professor für japanische Küche am Hattori Nutrition College)

Partnerausbilder vor Ort:

Brehadeesh Kumar (Japanese Cuisine Goodwill Ambassador, Chefkoch von Ginkgo (Japanese Food and Ingredient Supporter Store); Absolvent des JCDC-Programms im Jahr 2022).

Ausgerichtet von:

Japanese Cuisine and Dietary Culture Development Committee (JCDC)

Gefördert durch:

Japanisches Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und Fischerei (MAFF)

Unterstützt von:

Japanische Botschaft in Indien

Institute of Hotel Management, Goa

Hattori Nutrition College

Hal Yamashita

Kai India, u. a.

[Das Zertifizierungsprogramm der japanischen Lieferanten von Lebensmitteln und Zutaten im Ausland]

[Richtlinien für die Zertifizierung von Kochkenntnissen auf dem Gebiet der japanischen Küche im Ausland]

