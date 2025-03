Boston (www.anleihencheck.de) - Die Warnungen vor einer Stagflation in den USA sind stark übertrieben, so Benoit Anne, Anleiheexperte von MFS Investment Management.Als die FED letzte Woche ihre Wachstumsprognose etwas nach unten und ihre Inflationsprognose etwas nach oben korrigiert habe, sei das Gespenst der Stagflation schnell wieder aufgetaucht. Das sei nach Erachten der Experten von MFS Investment Management weit hergeholt. Die Experten von MFS Investment Management würden eher über das Risiko einer "Slowflation" sprechen. Die US-Wirtschaft befinde sich trotz einiger Anzeichen einer moderaten Verlangsamung immer noch in einer guten Lage. In der Tat sei ein Szenario einer moderaten Verlangsamung wünschenswerter als eine harte Ladung, die noch einmal Öl ins Feuer schütten würde. ...

