Die Volkswagen-Eigentümerholding Porsche musste im vergangenen Jahr einen Verlust in Milliardenhöhe hinnehmen. Wie der Konzern am Mittwoch bekanntgab, soll im laufenden Jahr aber endlich wieder Gewinn eingefahren werden. Zudem dürften deutlich mehr Investitionen getätigt werden. Nach einem 20-Milliarden-Euro Verlust im vergangenen Jahr strebt die Porsche SE für 2025 nun einen Gewinn nach Steuern zwischen 2,4 und 4,4 Milliarden Euro an. Die Analysten rechnen mit einem Wert am oberen Ende der Spanne. ...

