Jena (ots) -Der IT-Sicherheitshersteller ESET stellt umfassende Erweiterungen für die ESET PROTECT Plattform (https://www.eset.com/de/business/protect-platform/) vor. Die neue "Ransomware Remediation"-Funktion bietet eine zuverlässige Wiederherstellung von verschlüsselten Dateien bei einem Ransomware-Angriff. Die künstliche Intelligenz ESET AI Advisor, die in ESET Inspect und ESET Threat Intelligence bereits ihre Stärken ausspielt, wurde weiter optimiert. ESET Cloud Office Security erhält neue Sicherheitsmechanismen, um Anwender von Microsoft 365 und Google Workspace noch besser zu schützen. All diese Neuerungen sind ab sofort aktiviert und für ESET-Kunden kostenfrei.Ransomware Remediation: Schutz durch automatisierte WiederherstellungDie neue Ransomware Remediation-Funktion (https://www.eset.com/de/blog/blog/eset-ransomware-remediation-wie-unternehmen-sich-vor-datenverschluesselung-schuetzen-koennen) erweitert das ESET Ransomware Shield um eine intelligente Backup-Lösung, die im Falle eines Angriffs eine sichere Wiederherstellung der betroffenen Daten ermöglicht. Wichtiger Vorteil: Anders als herkömmliche Backup-Methoden, die auf der sogenannten "Windows Volume Shadow Copy" basieren, kann ESETs Lösung nicht von Angreifern manipuliert oder gelöscht werden. Die Backups werden in einem geschützten Speicherbereich abgelegt, auf den Schadsoftware keinen Zugriff hat.So funktioniert es: Erkennt das Ransomware Shield eine verdächtige Aktivität, erstellt Ransomware Remediation automatisch temporäre Backups der betroffenen Dateien. Falls sich die Aktivität als harmlos herausstellt, werden die Backups gelöscht. Wird die Aktivität als bösartig erkannt, stoppt ESET den Angriff und stellt die Dateien aus dem Backup wieder her. Ransomware Remediation ist für Kunden mit dem Schutzniveau ESET PROTECT Advanced und höher kostenlos verfügbar und standardmäßig aktiviert.Erweiterungen für ESET Cloud Office SecurityZusätzlich zum Ransomware-Schutz verbessert ESET die ESET Cloud Office Security (https://www.eset.com/de/business/solutions/cloud-security) mit neuen Funktionen:- Anti-Spoofing- und Homoglyphen-Schutz zur Erkennung und Blockierung von Phishing-Versuchen durch gefälschte E-Mail-Absender und manipulierte URLs.- E-Mail--Rückruf-Funktion, die es Administratoren ermöglicht, verdächtige E-Mails nachträglich aus Postfächern zu entfernen.- Neue konfigurierbare Dashboards mit anpassbaren Komponenten, die eine bessere Übersicht und Steuerung der Sicherheitsrichtlinien ermöglichen.KI-gestützte Sicherheitsoptimierung dank ESET AI AdvisorESET verbessert außerdem den ESET AI Advisor, der Unternehmen mit SOC-ähnlichen Sicherheitsanalysen unterstützt:- Tiefere Integration in das Incident Management, inklusive automatischer Analyse von Vorfällen aus ESET Inspect und dem ESET MDR-Service.- Erweiterte Bedrohungsanalyse, die Unternehmen hilft, schneller und effizienter auf Angriffe zu reagieren.- Optimierte Performance für eine schnellere Verarbeitung von Sicherheitsereignissen und präzisere Handlungsempfehlungen.Umbenennungen von ESET ServicesDie neuen Lösungsnamen sind Teil einer umfassenderen Strategie, die unter anderem das Serviceangebot von ESET vereinheitlicht. Dies geschieht getreu dem Motto "2025 ist das Jahr der Services", das sich ESET für dieses Jahr auf die Fahnen geschrieben hat.MDR-Services: (https://www.eset.com/de/business/services/managed-detection-and-response)- ESET MDR: Neuer Managed Detection and Response Service für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), der erschwinglich und skalierbar ist.- ESET MDR Ultimate: Vorher als ESET Detection & Response Ultimate bekannt, zielt auf größere Unternehmen mit umfassenderen und individuelleren Sicherheitsanforderungen ab.Premium Support Services: (https://www.eset.com/de/business/services/premium-support)Diese produktbezogenen Services umfassen die maßgeschneiderte Implementierung und Optimierung der eingesetzten Sicherheitslösungen. Dies gewährleistet, dass jedes Produkt ideal auf die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnitten ist.- ESET Premium Support: Früher als ESET Premium Support Essential bezeichnet, bietet grundlegende Unterstützung.- ESET Premium Support Ultimate: Vormals ESET Premium Support Advanced, bietet erweiterte Unterstützung mit zusätzlichen Privilegien.ESET Threat IntelligenceESET Threat Intelligence (https://www.eset.com/de/business/services/threat-intelligence) bieten ab sofort insgesamt 15 verschiedene Feeds an. Darüber hinaus besitzt die Lösung nun drei verschiede Level für APT-Reports an, die sich im Umfang der Services unterscheiden, von denen Kunden neben den Berichten Gebrauch machen können."ESET engagiert sich seit Jahren im Kampf gegen Ransomware, sei es durch unsere Endpoint-Sicherheitslösungen, unseren MDR-Service oder die Mitwirkung an der Initiative No More Ransom", erklärt Michal Jankech, Vice President Enterprise & SMB/MSP bei ESET. "Mit der neuen Ransomware Remediation-Funktion geben wir Unternehmen eine einfache, aber hocheffektive Möglichkeit an die Hand, sich vor den immer raffinierteren Angriffen zu schützen - ohne komplizierte Prozesse oder hohe Kosten."