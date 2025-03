Die NuWays AG veranstaltet einenmit der. Finanzvorstand Wictor Billström wird die neuen mittelfristigen Ziele von Astor und die abgeschlossene Kapitalerhöhung vorstellen. Im Anschluss an die Präsentation wird das Wort für eine Fragerunde freigegeben. Die Veranstaltung wird in englischer Sprache stattfinden.Scandinavian Astor Group AB28.03.2025 08:00Wictor Billström, CFONach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/investor-call-new-mid-term-targets-and-capital-increase-kbgi01r7+++Über Scandinavian Astor Group AB: Die Scandinavian Astor Group ist ein schwedischer Industrie- und Verteidigungskonzern. Die Gruppe hat zwei Geschäftsbereiche: Astor Tech und Astor Industries. Astor Tech verkauft fertige Produkte direkt an Endkunden, z. B. an die Streitkräfte und deren Materialverwaltung. Astor Industry ist als Zulieferer für die Verteidigungsindustrie und andere Branchen wie dem Schiffbau und der Maschinenbauindustrie tätig. Die Astor-Gruppe besteht aus: Oscilion, Marstrom Composite, JPC Composite, Composite Design Sweden, Mikroponent, Welas, Airsafe Sweden, Scandiflash und Astor Group Deutschland.

ISIN: SE0019175274