Die deutsche Wirtschaft legt ihre Jahreszahlen offen - ein spannender Tag für Anleger und Beobachter.Symrise, Rational, CTS Eventim, Novo Nordisk und viele weitere stehen im Rampenlicht an Donnerstag. Während der BGH in Karlsruhe wegweisende Urteile zu Werbeblockern und Datenschutz fällt, mit erheblicher Bedeutung für Online-Plattformen, liefern Konjunkturdaten aus den USA und Europa spannende Einblicke in Wachstum und Geldpolitik. ...

