München/Füssen (ots) -Mit wieder steigenden Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen wächst auch der Bedarf an öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur weiter an. Die vielversprechende Kooperation zwischen VISPIRON und EcoZn markiert einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität: Gemeinsam planen die Unternehmen knapp 200 Filialen eines führenden Lebensmitteleinzelhändlers in Deutschland mit innovativer Ladeinfrastruktur bedarfsgerecht auszustatten. Der erste Standort in Füssen wurde bereits im letzten Jahr fertiggestellt und in der Zwischenzeit in Betrieb genommen. In Nürnberg befinden sich bereits fünf weitere Standorte kurz vor der Fertigstellung sowie weitere Standorte im Bau.Erfolgreiche Zusammenarbeit ermöglicht Inbetriebnahme des ersten Ladeparks in Rekordzeit"Die Herausforderung, den ersten Ladepark rechtzeitig zur Eröffnung des neu errichteten Nahversorger-Standortes in Füssen in Betrieb zu nehmen, war groß. Dank der außergewöhnlichen Zusammenarbeit aller Beteiligten konnten wir diesen Meilenstein erreichen. Wir sind stolz und zuversichtlich, im laufenden Jahr viele weitere Standorte zu elektrifizieren", sagt Stefan Keller, Geschäftsführer des Infrastrukturinvestors EcoZn. Im November feierte der neu errichtete Nahversorger-Standort in Füssen ihre Eröffnung - eine Gelegenheit, die genutzt wurde, um gleichzeitig den ersten Ladepark der Kooperation offiziell zu präsentieren. An diesem hochfrequentierten Standort befindet sich neben einem Lebensmitteleinzelhändler darüber hinaus auch noch ein Getränkemarkt sowie ein Einzelhandel für Heimtierbedarf.Charge Construct als erfahrener Umsetzungspartner im Einsatz, aheadZ Consulting koordiniert RolloutInnerhalb des Rollouts setzen die Beteiligten auf erfahrene Dienstleister. So übernimmt Charge Construct als leistungsstarker Umsetzungspartner alle Leistungen rund um Planung und Projektierung, Tiefbau und Elektromontage bis hin zur Inbetriebnahme. "Es freut mich, dass wir über das neu formierte Joint Venture nun in der Lage sind, diesen Ladeinfrastruktur-Rollout abzubilden. Ich bin stolz, dass wir in Füssen den ersten von mehreren hundert Standorten in Rekordzeit ans Netz gebracht haben und die Ladepunkte erfolgreich in Betrieb nehmen konnten", sagt Adrian Zierer, Gründer und ehemaliger Geschäftsführer der Charge Construct, der mit seiner Beratungsfirma aheadZ Consulting den gesamten Rollout unterstützen und begleiten wird.CHARGE-V liefert innovative LadehardwareDie technischen Komponenten für den Standort lieferte CHARGE-V, ein Tochterunternehmen von VISPIRON. "Wir freuen uns, mit unseren innovativen Ladelösungen und der passenden Hardware diesen Erfolg ermöglicht zu haben. Das Konzept in Füssen zeigt, wie effizient und kundenfreundlich Ladeinfrastruktur gestaltet werden kann. Wir freuen uns schon auf die weiteren Standorte, vor allem mit umfangreicherem Setup", betont Christopher Lehne, Geschäftsführer von CHARGE-V. Der Standort in Füssen ist mit zwei CHARGE-V Ladestationen ausgestattet, die jeweils zwei Ladepunkte bereithalten. In Summe kann an diesem Standort an vier Ladepunkten mit einer Ladeleistung von bis zu 160kW geladen werden. Dieses Setup wird auch für die weiteren Standorte angestrebt.Betrieb erfolgt durch VISPIRON, energetische Bewirtschaftung durch SEtradeDen Betrieb der Ladepunkte übernimmt VISPIRON. Hierbei können auf bereits bestehende Strukturen und Prozesse zurückgegri en werden, nachdem das Unternehmen in jüngster Vergangenheit bereits eine Vielzahl von Ladeparks ans Netz gebracht und den Betrieb hierfür übernommen hat. Durch SEtrade, ebenfalls ein Tochterunternehmen von VISPIRON, werden die Standorte energetisch bewirtschaftet und dabei vollständig mit Ökostrom beliefert, der zum größten Teil innerhalb der Unternehmensgruppe selbst erzeugt wird.Über das Joint VentureDie NCP HOLDING GmbH & Co. KG mit Sitz in München ist ein Joint Venture von VISPIRON und EcoZn mit dem Ziel, an mehreren hundert LEH-Standorten in ganz Deutschland Ladeinfrastruktur zu errichten und zu betreiben.Über VISPIRONDie VISPIRON Gruppe mit Hauptsitz in München ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf nachhaltige Lösungen in den Bereichen Mobilität, Energie und digitale Transformation spezialisiert hat. Mit einem breiten Portfolio, das von KI-gestützten Energiesystemen über solare Kombikraftwerke bis hin zu Elektromobilitätslösungen reicht, unterstützt VISPIRON Unternehmen und Kommunen bei der Transformation hin zu einer grünen und CO2-neutralen Zukunft.Über EcoZnDie EcoZn GmbH mit Sitz in München ist ein Nachhaltigkeits- und Infrastrukturinvestor mit Fokus auf die Geschäftsfelder Ladeinfrastruktur, PV und Batteriespeicher. EcoZn beteiligt sich außerdem als Wachstumsinvestor an aufstrebenden Unternehmen, die einen wesentlichen Beitrag im Kontext Nachhaltigkeit leisten.Über CHARGE-VCHARGE-V aus München bietet ein intelligentes Schnellladesystem, das durch die Integration von Elektromobilität und Energiewirtschaft nachhaltige Geschäftsmodelle ermöglicht. Die Ladesysteme sind eichrechtskonform und bieten die Möglichkeit zur gleichzeitigen Nutzung von bis zu 12 Ladepunkten mit dynamischer Leistungsverteilung. Mit einem breit gefächerten Produktportfolio, das Ladeleistungen pro DC-Ladepunkt von 40kW bis 500kW umfasst, gibt es Lösungen für verschiedene Anforderungen.Über aheadZ ConsultingDie aheadZ Consulting GmbH mit Sitz in Ingolstadt ist eine E-Mobility Boutique-Beratung mit dem Fokus auf Strategie- und Managementberatung, den Aufsatz und Begleitung größerer Ladeinfrastruktur-Rollouts sowie die Unterstützung bei M&A- und Due Diligence-Prozessen.Über Charge ConstructDie Charge Construct GmbH ist ein in Ingolstadt ansässiger Projektentwickler, der sich auf die Realisierung von Ladeparks spezialisiert hat. Charge Construct bietet alle Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette an: von der Standortakquise, Planung und Projektentwicklung bis hin zum Bau, einschließlich Tiefbau und Installation und Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur.Über SEtradeSEtrade betreibt eine vollautomatisierte 24/7-Trading-as-a-Service (TaaS) Plattform, die darauf abzielt, Strom zu digitalisieren und zu flexibilisieren. Durch den Einsatz von KI-Technologie integriert SEtrade riesige Mengen umfassender Verbrauchs- und Marktdaten in Echtzeit, um die profitabelsten Handelsstrategien für Kunden umzusetzen. 