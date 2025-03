Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Wie ein Magnet zieht die Marke von 23.000 Punkten den DAX an, lässt ihn weder in die eine noch in die andere Richtung davoneilen und sorgt so für ein Patt zwischen Bullen und Bären an der Frankfurter Börse. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor. Hier erfahren Sie, wie Sie bei Robomarkets günstig in Aktien und ETFs anlegen. Das Monatsende und damit auch das Quartalsultimo rücken immer ...

