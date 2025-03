Die US-amerikanische Ölgesellschaft Chevron hat offiziell Interesse an der Erkundung von Kohlenwasserstoffen in zwei Blöcken vor der griechischen Insel Kreta im Mittelmeer bekundet. Das griechische Energieministerium bestätigte diese Entwicklung am Mittwoch in einer Stellungnahme. Griechenland hat Chevrons Interesse an den südlich von Kreta gelegenen Blöcken positiv aufgenommen und wird in Kürze über die genauen Koordinaten entscheiden sowie eine internationale Ausschreibung einleiten. Diese Expansion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Chevron bereits an einem weiteren Tiefseeprojekt südlich der Peloponnes-Halbinsel beteiligt ist. Die strategische Ausrichtung auf neue Explorationsgebiete im östlichen Mittelmeerraum signalisiert Chevrons Bestreben, seine globale Präsenz trotz geopolitischer Spannungen in anderen Regionen zu verstärken und die Ressourcenbasis des Unternehmens zu diversifizieren.

Herausforderungen in Venezuela beeinflussen Marktposition

Parallel zu den Expansionsplänen in Griechenland steht Chevron vor erheblichen Herausforderungen in Venezuela. Die Trump-Administration hat die Frist für Chevron, seine Aktivitäten in Venezuela einzustellen, bis zum 27. Mai verlängert. Die bevorstehende Beendigung der Betriebslizenz könnte nach Einschätzung von Analysten die Ölproduktion im Land um etwa 200.000 Barrel pro Tag reduzieren. Diese Entwicklung fällt zusammen mit einer neuen Exekutivanordnung des US-Präsidenten, die pauschale Zölle von 25% auf Importe aus Ländern vorsieht, die venezolanisches Rohöl und flüssige Brennstoffe kaufen. Die Verladeaktivitäten von schwerem Rohöl in den wichtigsten venezolanischen Häfen haben sich infolgedessen bereits verlangsamt, wie Verschiffungsdaten belegen. Diese geopolitischen Faktoren in Verbindung mit sinkenden US-Rohölvorräten - die laut Branchendaten in der Woche bis zum 21. März um 4,6 Millionen Barrel zurückgingen - tragen zu einem angespannteren Marktumfeld bei, das die Ölpreise tendenziell unterstützt und damit indirekt auch Einfluss auf die Marktbewertung von Chevron nimmt.

