NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Delivery Hero mit "Buy" und einem Kursziel von 39 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. In einer neuen Branchenstudie nahm Analystin Lisa Yang die Bewertung von insgesamt 24 Internet- und Medienaktien wieder auf. Deren Aktienkurse hätten durchschnittlich 22 Prozent Aufwärtspotenzial. Im Fokus der Investoren stünden die Umsetzung strategischer und operativer Ziele, Künstliche Intelligenz sowie Fusionen und Übernahmen. Beim Essenslieferdienst Delivery Hero seien die Wettbewerbssorgen schon mehr als angemessen eingepreist. Dazu beinhalteten die starken Geschäfte außerhalb Asiens und insbesondere in Nahost und Nordafrika sowie Selbsthilfemaßnahmen Aufwärtspotenzial./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 22:40 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A2E4K43