Mainz (ots) -ZDFneo Änderungsmitteilung_____________________________________________________________________Woche 15/25Donnerstag, 10.04.22.15 Neue FolgenNeo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten:Zu Gast: Jorge González, Ikkimel, Vanessa Mai(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 22.15 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 13.04.2025, und Montag, 14.04.2025, beachten.)Woche 16/25Donnerstag, 17.04.22.15 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten:Zu Gast: Damian Hardung, Ralf Schmitz, Yvonne Catterfeld(Ergänzung bitte auch für die Ausstrahlungen am Sonntag, 04.05.2025, und Montag, 05.05.2025, beachten.)Woche 17/25Donnerstag, 24.04.22.15 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten:Zu Gast: Claudia Roth, Laura Wontorra(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 22.15 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 27.04.2025, und Montag, 28.04.2025, beachten.)Woche 19/25Donnerstag, 08.05.22.15 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt Bitte Ergänzung beachten:Zu Gast: Jan Köppen, Thelma Buabeng, Max Knabe(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 22.15 Uhr sowie die Ausstrahlungen am Sonntag, 11.05.2025, und Montag, 12.05.2025, beachten.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5999288