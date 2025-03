Hannover (ots) -Mit einer außergewöhnlichen Aktion startet die Urlaubsregion Steinhuder Meer in die Saison 2025. Gemeinsam mit Hannover Gin wird ein Zeichen für Nachhaltigkeit, Regionalität und Genuss gesetzt. Am Donnerstag, den 3. April, laden wir Sie gemeinsam mit der Steinhuder Meer Tourismus GmbH herzlich zu einem besonderen Presse- und Fototermin ein.Was verbindet das Steinhuder Meer mit Hannover Gin? Der Gagelstrauch (Myrica gale) - eine fast vergessene Kostbarkeit, die nur noch in wenigen Regionen Deutschlands wächst, darunter am Steinhuder Meer. Diese sogenannte Klimapflanze passt sich besonders gut an veränderte klimatische Bedingungen wie Hitze, Trockenheit oder Überschwemmungen an und wird auch im Hannover Gin verwendet. Seit mehr als einem Jahrzehnt kultiviert das Unternehmen Hannover Gin daher die bedrohte Pflanze auf seinem Dachgarten. Nun wird ihre Ansiedlung auch auf der Insel Wilhelmstein gefördert. Im Rahmen dieses Projekts werden 250 Liter Hannover Gin der Special Edition "Steinhuder Meer/Insel Wilhelmstein" in einem handver-lesenen Portwein-Eichenfass zur Reifung auf die Insel transportiert und in der Krone einer Platane aufgehängt.Ablauf des Presse- und Fototermins (Gesamtdauer ca. 2 Stunden)12 Uhr: Treffpunkt am Anleger Strandterrassen in Steinhude.12.10 Uhr: Überfahrt mit "Auswanderer"-Boot zur Insel Wilhelmstein mit Ginfass an Bord.Ab 12.30 Uhr: Ankunft auf Insel Wilhelmstein, Empfang durch Akteure und Akteurinnen aus Politik und Tourismus, Ginfass wird gemeinsam über die Insel bis zur Platane gerollt, wo es in die Baumkrone hochgezogen wird. Am Ufer werden Gagelsträucher gepflanzt.13.00 Uhr: kleiner Snack/Picknick.13.30 Uhr: Abfahrt von der Insel.14 Uhr: Ankunft in Steinhude/Strandterrassen.Alle Zeitangaben verstehen sich als ca.-Zeiten und können leicht abweichen.Anmeldung erforderlich! Bitte bis zum 1. April, 12 Uhr unter presse@hannover-marketing.dePressekontakt:Ela WindelsHannover Marketing & Tourismus GmbHVahrenwalder Straße 730165 Hannover0511 - 123490-26presse@hannover-marketing.deOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42831/5999285