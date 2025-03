United Internet - Nachholdividende geplant

Werbung







Der deutsche Internetdienstleister veröffentlichte am Dienstagabend seine Zahlen für 2024.



Am Dienstagabend veröffentlichte der deutsche Internetdienstleister United Internet seine Zahlen für das vergangene Jahr. Das Mutterunternehmen von 1&1 bestätigte damit die vorläufigen Zahlen, welche bereits am 13. Februar veröffentlicht wurden. Somit wurde im Gesamtjahr 2024 ein Umsatz von rund 6,3 Milliarden Euro realisiert, 1,9% mehr als im Vorjahr. Das EBITDA blieb hingegen auf Vorjahrsniveau bei rund 1,3 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr plant das Unternehmen den Umsatz auf 6,4 Milliarden Euro zu steigern, mit einem anvisierten EBITDA von 1,35 Milliarden Euro. Im Rahmen der Jahreszahlen wurde ebenfalls eine geplante Dividendenzahlung für 2024 in Höhe 0,40 Euro pro Aktie angekündigt. Zusätzlich soll eine Nachholdividende in Höhe von 1,50 Euro pro Aktie gezahlt werden um die geringeren Dividendenzahlungen der Jahre 2018 bis 2023 zu kompensieren. Die Hauptversammlung muss dem Vorschlag noch am 15. Mai zustimmen. Der Markt reagierte relativ verhalten auf die vorgelegten Zahlen. Im frühen XETRA®-Handel notierte die Aktie zwischenzeitlich 1% tiefer bei 18,57 Euro.









Quelle: HSBC