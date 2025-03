Neues Label "IndieTech Games" gestartet

Neos hat "IndieTech Games" ins Leben gerufen, ein Label, das sich der Veröffentlichung hochwertiger Indie-Spiele weltweit widmet, unter anderem in Japan.

IndieTechGames

Neos stieg 2019 in die Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen für Nintendo Switch ein und begann 2021 in Japan mit der Veröffentlichung von "Shin chan: Meine Sommerferien mit dem Professor Die endlose Sieben-Tage-Reise". Der Titel wurde im darauffolgenden Jahr nach Asien, Europa und Nordamerika und schließlich in den Rest der Welt exportiert, wobei insgesamt über 500.000 Einheiten ausgeliefert wurden.

Der jüngste Titel, "Shin chan: Abenteuer in Kohlenburg", wurde ebenfalls weltweit veröffentlicht und ist nach dem Erfolg des Vorgängers mit kumulierten Auslieferungen von über 300.000 Einheiten gut aufgenommen worden.

Durch den Verkauf und die Vermarktung unserer selbst entwickelten Titel hatten wir mehr Möglichkeiten, uns mit Spielen aus der ganzen Welt zu beschäftigen. Gleichzeitig sind wir auch zunehmend auf Indie-Spiele gestoßen, die aus verschiedenen Gründen nicht weltweit vertrieben wurden.

Daher hat Neos das neue Label "IndieTech Games" gegründet, um Spielern weltweit hochwertige Indie-Spiele zugänglich zu machen besonders solche Spiele, die Entwickler oder Rechteinhaber nicht selbst veröffentlichen können. Dank unserer Erfahrung in der Planung, der Entwicklung und dem Marketing von Spielen werden wir einzigartige und fesselnde Indie-Titel in Zusammenarbeit mit unserem Netzwerk regionaler Partner entdecken, präsentieren und weltweit vertreiben.

Bei "IndieTech Games" wählen wir sorgfältig Titel aus, in denen großer Wert auf Charaktere, künstlerische Darstellungen und Erzählkunst gelegt wird, wie in den von Neos selbst entwickelten Spielen. Unser Ziel ist es, ein Verlagslabel zu schaffen, mit dem Entwickler wirklich gerne zusammenarbeiten.

Zum Start planen wir die Veröffentlichung der folgenden drei Titel. Einzelheiten zu Preisen und Veröffentlichungsterminen werden gesondert bekannt gegeben.

Titel: PIGROMANCE

Genre: Action-Puzzle

Entwickler/Lizenzgeber: GRAVITY (Korea)

Plattform: Nintendo Switch

Bewertung: CERO C

Gebiet: Weltweit

Sprachen: Japanisch, Englisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch

Titel: SEDAP! A Culinary Adventure

Genre: Action-Abenteuer

Entwickler/Lizenzgeber: kopiforge (Singapur)

Plattform: Nintendo Switch

Bewertung: Ausstehend

Gebiet: Japan, Korea, Taiwan, Hongkong, Südostasien

Sprachen: Japanisch, Englisch, Koreanisch, Indonesisch, Filipino, Malaiisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch

Titel: Sunsethills

Genre: Puzzle-Abenteuer

Entwickler: Cotton Game (China)

Lizenzgeber: Asmik Ace (Japan)

Plattform: Nintendo Switch

Bewertung: Ausstehend

Gebiet: Japan, Korea, Südostasien

Sprachen: Japanisch, Englisch, Koreanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch

Offizielle Seite auf X: https://x.com/indietech_games

https://x.com/indietech_games Offizielle Seite auf Instagram: https://www.instagram.com/indietech_games/

https://www.instagram.com/indietech_games/ Offizielle Seite auf Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61574205204129

Contacts:

Neos Corporation

URL: https://www.neoscorp.jp

Anfragen: info@neoscorp.jp