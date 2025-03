Der Bitcoin befindet sich seit seinem Tiefststand am 11. März bei unter 77.000 USD wieder auf Erholungskurs. Am Montag kletterte die größte Kryptowährung bis auf 88.600 USD und hat sich damit rund 15 Prozent erholt. Doch die jüngste Erholung könnte sich als "Bullenfalle" erweisen, da die allgemeine Marktunsicherheit die Anleger weiterhin an der Seitenlinie hält. ...

