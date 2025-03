Top-Leistung getrieben durch Innovation - das ist es, was PORR seit über 150 Jahren verkörpert. Mit rund 21.000 Mitarbeitenden und einer Produktionsleistung von etwa 6,6 Mrd. EUR (Geschäftsjahr 2023) ist PORR eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Unternehmen in Europa. Als Full-Service-Anbieter deckt PORR alle Bereiche des Hochbaus, Tiefbaus und der Infrastruktur über die gesamte Wertschöpfungskette ab. Der Fokus liegt auf den Heimatmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. PORR ist auch in ausgewählten internationalen Projektmärkten wie Norwegen, Großbritannien und Katar tätig. Die PORR-Aktie ist im Prime Market-Segment der Wiener Börse gelistet. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 08. April um 15:00 Uhr im Rahmen der German Select IV Conference einen Online-Roundtable mit Lisa Galuska, Head of IR der PORR AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-04-08-15-00/POS-AV zur Verfügung gestellt.