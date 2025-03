LEG Immobilien ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen und ein renommiertes börsennotiertes Wohnimmobilienunternehmen, das etwa 166.300 Mietwohnungen verwaltet und rund 500.000 Bewohner beherbergt. Das Unternehmen erzielt seinen Umsatz hauptsächlich durch das Kerngeschäft der Vermietung und Verpachtung. Es konzentriert seine gesamten Bemühungen darauf, Wohnraum im Bereich des bezahlbaren Wohnens zu einem fairen Preis für ein breites Bevölkerungsegment bereitzustellen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 08. April um 14:00 Uhr im Rahmen der German Select IV Conference einen Online-Roundtable mit Frank Kopfinger, Head of IR & Strategy der LEG Immobilien SE . Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-04-08-14-00/leg111-GR zur Verfügung gestellt.