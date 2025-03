Forscher:innen haben in rund zwölf Jahre alten Proben des Nasa-Rovers Curiosity die bisher größten auf dem Mars gefundenen organischen Moleküle nachweisen können. Ein echter Hinweis auf früheres Leben auf dem Mars ist aber auch dieser Fund nicht. In den vergangenen Jahren haben Forscher:innen in den von den Nasa-Rovern Curiosity und Perseverance gefundenen Proben schon einige Male organische Verbindungen, also aus Kohlenwasserstoffen bestehende Moleküle, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...