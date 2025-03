Frankfurt (www.fondscheck.de) - Starkes Kaufinteresse melden die Händler an der Börse Frankfurt im Segment der Exchange Traded Funds (ETFs), so die Deutsche Börse AG."Wir hatten mehr als doppelt so viele Käufe wie Verkäufe", erkläre Holger Heinrich. Laut dem Händler der Baader Bank AG hätten die sonst oft dominierenden USA- und Welt-ETFs in der abgelaufenen Woche "nur eine untergeordnete Rolle" gespielt. Gekauft worden sei in diesem Segment mit dem iShares MSCI World ex-USA (ISIN IE000R4ZNTN3) ein Indexfonds ohne US-Aktien. Frank Mohr von der Société Générale sehe bei den klassischen MSCI World-ETFs regelmäßige Käufe über Sparpläne. ...

