FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hörerzahlen des klassischen Radios bleiben stabil, die Podcastnutzung steigt: Das sind zwei der Erkenntnisse aus der neuen repräsentativen Befragung ma 2025 Audio I der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (Agma), die in Frankfurt veröffentlicht wurde. Hintergrund der Untersuchung ist die Erhebung von Daten und Zahlen für den Radio-Werbemarkt.

Demnach nutzen rund drei Viertel der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren täglich klassisches Radio oder Webradio. Rund 52,4 Millionen Erwachsene und Jugendliche hören montags bis freitags pro Tag durchschnittlich 250 Minuten Radio. Damit ist diese Zahl im Vergleich zur vorherigen Veröffentlichung der Agma im Juli 2024 sogar leicht gestiegen (52,1 Millionen).

Inzwischen haben 46,4 der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren schon mindestens einmal einen Podcast gehört (ma 2024 Audio II: 43,9 Prozent). In der besonders werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt der Anteil sogar bei 63 Prozent.

Befragt wurden für die aktuelle Erhebung jeweils knapp 70.000 Menschen ab 14 Jahren in der deutschsprachigen Bevölkerung in zwei Wellen (Frühjahr und Herbst). Zur deutschsprachigen Bevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren zählen rund 70 Millionen Menschen.

Die Agma hatte erstmals 1972 Daten für den Radiowerbemarkt erhoben. Sie ist ein Zusammenschluss von mehr als 200 Unternehmen der Medien- und Werbewirtschaft. Von den Hörerzahlen hängen die Preise für Werbespots ab. Üblicherweise werden die Daten zweimal im Jahr veröffentlicht, im Frühjahr und im Sommer./hus/DP/nas