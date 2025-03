Um die GameStop-Aktie ist es in den vergangenen Monaten ziemlich ruhig geworden. Seit über einem halben Jahr pendelt der Kurs der Videospielkette im Wesentlichen zwischen 20 und 30 US$ auf und ab. Doch zur Wochenmitte gibt die GameStop-Aktie mit einem Kursplus von über +6% ein starkes Lebenszeichen von sich. Geben die jüngsten Zahlen Anlass zur Hoffnung? Umsatz pfui, Gewinn hui Hoffnung sieht in meinen Augen anders aus, denn die Zahlen von GameStop ...

