DenizBank AG mit starkem Ergebnis im Jahr 2024



Die Bank erzielte einen Jahresüberschuss von 161,39 Mio. Euro, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Bilanzsumme: Die Bilanzsumme der DenizBank AG wuchs 2024 um 11,7% auf 6,30 Mrd. Euro.

Eigenkapitalrendite: Die Eigenkapitalrendite erreichte im Jahr 2024 12,75% (2023: 9,45%). Die DenizBank AG mit Sitz in Wien und Filialen in Österreich und Deutschland verzeichnete im Jahr 2024 eine ausgezeichnete Entwicklung ihrer Bilanz, die durch strategisches Wachstum und finanzielle Widerstandsfähigkeit gekennzeichnet war. Die Bilanzsumme der Bank stieg um 11,7 % auf 6,30 Mrd. Euro, gegenüber 5,64 Mrd. Euro im Vorjahr.



Starke Finanzergebnisse

In fast drei Jahrzehnten hat sich die DenizBank AG zu einem sehr erfolgreichen Nischenanbieter entwickelt und beschäftigt aktuell mehr als 300 Mitarbeiter:innen. Ihr Werdegang spiegelt einen fortlaufenden Einsatz für Kundenservice und Innovation wider. Die finanzielle Leistung der DenizBank AG im Jahr 2024 verdeutlicht ihre operative Effizienz und Marktpositionierung. Die Bilanzsumme belief sich Ende 2024 auf 6,30 Mrd. Euro(2023 5,64 Mrd. Euro)

Die Eigenkapitalrendite (ROE) erreichte im Jahr 2024 12,75 % (2023: 9,45 %), was die Rentabilität der Bank weiter verbesserte.

Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf 192,60 Mio. Euro, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr bedeutet (2023: 149,18 Mio. Euro).

Der Jahresüberschuss 2024 betrug 161,39 Millionen Euro (2023: 124,97 Mio. Euro) Diese Zahlen spiegeln die strategische Entwicklung und die finanzielle Stabilität der Bank wider.



In Anbetracht dieser Erfolge erklärt CEO Hayri Cansever: "Unser Erfolg beruht auf unserem unermüdlichen Engagement für unsere Kund:innen und unserer Fähigkeit, uns an die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen. Als etablierter Akteur in der österreichischen Bankenlandschaft arbeiten wir mit einem engagierten Team und einem soliden operativen Rahmen hart daran, unsere Kund:innen als vertrauensvoller Partner jederzeit zu unterstützen."



Umfassende Trade Finance Lösungen

Eine der herausragenden Fähigkeiten der DenizBank AG liegt in ihrer Expertise in der Handelsfinanzierung und Rohstoffhandelsfinanzierung . Die Bank hat sich als wichtiger Akteur bei der Ermöglichung internationaler Handelsgeschäfte positioniert und bietet wesentliche Unterstützung für Unternehmen, die im grenzüberschreitenden Handel tätig sind. Diese Spezialisierung ist besonders wichtig für Unternehmen, die die Komplexität globaler Lieferketten und Finanzmärkte bewältigen möchten.



Über die DenizBank AG

Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank. Sie unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Die DenizBank AG ist Teil der DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet.





Rechtlicher Hinweis:

